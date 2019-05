VW-Tochter Scania investiert 344 Mio. Dollar in Brasilien

Södertälje (APA/Reuters) - Die Volkswagen-Tochter Scania investiert von 2021 bis 2024 in ihr Lastwagen-Werk in Sao Bernardo do Campo in Brasilien 344 Mio. Dollar (308 Mio. Euro). Zuletzt hatte Ford sich aus der Fertigung schwerer Lastwagen in Südamerika zurückgezogen und sein Werk in dieser Stadt geschlossen.

Der Scania-Absatz in dem Marktsegment ist in den ersten vier Monaten 2019 um 31 Prozent gestiegen, wie die örtliche Branchenvereinigung Anfavea berichtet.

