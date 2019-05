EU-Wahl - Rund 500 Filmschaffende rufen zu Teilnahme auf

Cannes/Brüssel (APA/dpa) - Rund 500 Filmschaffende haben in Cannes zur Teilnahme an den Europawahlen aufgerufen, darunter Wim Wenders, die Brüder Luc und Jean-Pierre Dardenne, Jacques Audiard und Pawel Pawlikowski. In einem Manifest erinnerten sie auf der Croisette am Dienstag daran, dass die EU auf Überwindung von Grenzen, Austausch, Freizügigkeit, Brüderlichkeit und Solidarität basiere. Diese Werte seien heute bedroht.

Man werfe Europa manchmal zu Recht vor, keine Seele zu haben, und eine Sprache zu sprechen, die nur wenige verstehen, hieß es in dem Text weiter. Dennoch dürfe man trotz aller Vorwürfe, die man der Europäischen Union im Bereich Ökologie, Sozial- und Flüchtlingspolitik mache, nicht vergessen, dass sich die Völker Europas vereint haben, um in Frieden miteinander zu leben. Die Wahlen zum Europäischen Parlament finden in den 28 EU-Mitgliedstaaten zwischen dem 23. und 26. Mai statt.