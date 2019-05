Mutmaßlicher Jihadistenanführer in Niederlanden gefasst

Den Haag (APA/AFP) - Die Polizei in den Niederlanden hat am Dienstag einen Mann festgenommen, der als Mitglied der früheren Jihadistenmiliz Al-Nusra-Front Kriegsverbrechen in Syrien begangen haben soll. Dem 47-Jährigen werde die „Teilnahme am bewaffneten Kampf als Kommandant oder Terrorist“ der Al-Nusra-Front vorgeworfen, erklärte der niederländische Generalstaatsanwalt.

Demnach war der von den Behörden bei seinem Kampfnamen Abu Chuder genannte Mann in der Ortschaft Kapelle im Südwesten des Landes festgenommen worden. Der Staatsanwaltschaft zufolge stehe der Mann unter Verdacht, Kriegsverbrechen in Syrien begangen zu haben. Der Syrer lebte demnach seit 2014 in den Niederlanden und besitzt eine vorläufige Aufenthaltserlaubnis.

Die Polizei durchsuchte das Haus des Verdächtigen und beschlagnahmte Dokumente, einen Computer und ein Smartphone. Der Mann soll am Freitag vor Gericht erscheinen. Die Festnahme erfolgte nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf Hinweise der Polizei in Deutschland, wo die Wohnungen von sechs mutmaßlichen Al-Nusra-Kämpfern durchsucht wurden.

Die Al-Nusra-Front war der Ableger des Terrornetzwerks Al-Kaida in Syrien. Sie ging später im Jihadistenbündnis Hajat Tahrir al-Sham (HTS) auf, das bis heute die Kontrolle über die nordsyrische Provinz Idlib ausübt.