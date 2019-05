Schauspielerin und Sängerin Genevieve Waite gestorben

Los Angeles (APA/dpa) - Die Sängerin und Schauspielerin Genevieve Waite, die in den 1970er Jahren Sänger John Phillips der US-Gruppe „The Mamas and the Papas“ heiratete, ist tot. Ihre Mutter sei im Schlaf gestorben, schrieb die US-Schauspielerin Bijou Phillips (39) auf Instagram. Wie das Branchenblatt „Hollywood Reporter“ am Dienstag berichtete, starb die gebürtige Südafrikanerin 71-jährig am Wochenende in Los Angeles.

Ihre Eltern hätten ein „magisches, wunderbares und herzzerreißendes“ Leben zusammen gehabt, beschrieb Bijou Phillips die turbulente Ehe ihrer Eltern, die 1985 geschieden wurde. John Phillips hatte 1974 Waites Album „Romance Is on the Rise“ produziert. Der 2001 gestorbene Musiker war in den 1960er Jahren als Sänger und Liedtexter der Band „The Mamas and the Papas“ durch Hits wie „California Dreamin“ und „Monday, Monday“ berühmt geworden.

Waite begann ihre Karriere als Model und als Schauspielerin. Sie spielte in Filmen wie „Joanna“ (1968) und „Move“ (1970) mit.