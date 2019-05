Bratislava (APA/dpa) - Der weitere Spielplan der Eishockey-WM in der Slowakei nach Abschluss der Gruppenphase am Dienstag:

~ Viertelfinale (Donnerstag): Russland - USA (16.15 Uhr in Bratislava) Kanada - Schweiz (16.15 in Kosice) Tschechien - Deutschland (20.15 in Bratislava) Finnland - Schweden (20.15 in Kosice)

Halbfinali: Samstag in Bratislava, 15.15 und 19.15

Spiel um Platz 3: Sonntag, 15.45, in Bratislava

Finale: Sonntag, 20.15, in Bratislava ~