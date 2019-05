Trump plant bei Europa-Besuch auch Abstecher nach Irland

Washington (APA/dpa) - US-Präsident Donald Trump will während seines Besuches in Europa Anfang Juni auch einen Abstecher nach Irland machen. Das teilte das Weiße Haus am Dienstagabend (Ortszeit) in Washington mit. Der US-Präsident und First Lady Melania Trump hätten eine Einladung des irischen Regierungschefs Leo Varadkar angenommen. Am 5. Juni sei ein Treffen der beiden Politiker in Shannon im Westen Irlands geplant.

Trump und die First Lady reisen vom 3. bis 5. Juni zum Staatsbesuch nach Großbritannien. Dieser wird anders als ein normaler Arbeitsbesuch mit dem ganzen Pomp des Königshauses zelebriert und gilt als besondere Ehrung. Da Trumps Besuch höchst umstritten ist, wird jedoch mit massiven Protesten gerechnet.

Am 5. Juni will Trump im Süden Englands auch an Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag des sogenannten D-Days teilnehmen. Die Hauptgedenkveranstaltung zu dem Jahrestag ist am 6. Juni in der Normandie geplant. Dorthin wollen Trump und die First Lady von Großbritannien aus weiterreisen. Am 6. Juni 1944 waren alliierte Truppen im Zweiten Weltkrieg im von Deutschland besetzten Frankreich gelandet.