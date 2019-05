65-jähriger Brite bei Motorradunfall in Kärnten schwer verletzt

Obervellach (APA) - Ein 65 Jahre alter Motorradfahrer aus Großbritannien ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstag in Kärnten schwer verletzt worden. Er war laut Polizei in Obervellach (Bezirk Spittal an der Drau) mit einem linksabbiegenden Transporter zusammengeprallt. Der Motorradlenker wurde ins Bezirkskrankenhaus Spittal eingeliefert. Der Transporter-Fahrer blieb unverletzt. Am Motorrad entstand Totalschaden.