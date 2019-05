AUSSENPOLITIK - Termine von Mi, 22.05.19 bis Do, 23.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Mittwoch, 22. Mai 2019

WIEN * AI Kongress Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB)

WI „#ETUC19“ - „Ein faires Europa für

ArbeitnehmerInnen!“ (21.05. - 24.05.)

http://go.apa.at/ESRqkEYW

(Messe Wien, 2., Messeplatz 1) * BILD AI 09:45 Rede Wirtschafts-Nobelpreisträger Stiglitz

WI (Messe Wien, 2., Messeplatz 1)

* AI Internationale Reaktionen zu Videoaffäre und

II Neuwahlankündigung in Österreich * 10:00 AI Jahres-PK Ärzte ohne Grenzen International

CI „Präsentation des Jahresberichts 2018“ mit u.a.

Präsidentin Maleh, Geschäftsführerin Leyser,

Raimund Alber (Psychologe, Ärzte ohne Grenzen

Deutschland) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Ärzte ohne Grenzen, 2., Taborstraße 10) * BILD 10:00 II EU-Wahl: Fototermin - Vorbereitungen für

AI Wahlsonntag mit Czernohorsky (Stadtrat SPÖ Wien)

(MA 54, Logistik Center, 21., Oswald-Redlich-

Straße 9/Ecke Feistlgasse) - 13:00 AI PK International Center for Advanced and

Comparative EU-Russia/NIS Research (ICEUR)

„Ferngesteuerte rechte und euro-skeptische

Parteien im EU-Wahlkampf: Mythen und Realität“

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

https://www.facebook.com/ICEUR.Vienna

(Hotel Imperial, Ringstraßensalon, 1., Kärntner

Ring 16) - 13:30 WI Diskussionsveranstaltung WU Wien, Renner-Institut

AI „Rewriting the Rules of the European Economy“ u.a.

mit Nobelpreisträger Stiglitz (Roosevelt

Institute), Schratzenstaller (Wifo), Stetter

(FEPS), Rektorin Hnappi-Egger

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://go.apa.at/xXDL0NQO

(WU Wien, LC, Großer Festsaal, 2.,

Welthandelsplatz 1) - 18:00 AI Vortrag Austria Institut für Europa und

Sicherheitspolitik (AIES) „Iran and Israel: Why

the mutual obsession?“ mit u.a. Iran-Experten

Menashri (Tel Aviv University) (live auf

http://go.apa.at/MJ78AbYi )

(Diplomatische Akademie, Festsaal, 4.,

Favoritenstraße 15a) - 18:00 AI Podiumsdiskussion „Populismus: Bedrohung oder

Korrektur der liberalen Demokratie?“ mit Wolfgang

Merkel (Wissenschaftszentrum Berlin für

Sozialforschung), Natasha Wunsch (Eidgenössische

Technische Hochschule Zürich)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(oiip, 9., Berggasse 7) - 19:00 AI Diskussion Stop the Bomb „40 Jahre ‚Islamische

Republik Iran‘: 40 Jahre Terror, Antisemitismus &

europäisches Appeasement“ mit Mahsa Abdolzadeh

(Politikwissenschaftlerin, Die Grünen), Stephan

Grigat (Politikwissenschaftler, STOP THE BOMB),

Sama Maani (Schriftsteller und Psychoanalytiker),

Gerhard Scheit (Kulturwissenschaftler, Herausgeber

von sans phrase. Zeitschrift für Ideologiekritik)

(Depot, 7., Breite Gasse 3) - 19:40 II EU-Wahl: ATV Meine Wahl - Reality Check mit ÖVP

AI (ATV)

STEIERMARK Graz - 11:00 AI Gastvortrag Ludwig Boltzmann Institut für

WA Kriegsfolgen-Forschung „Wirtschaftsbeziehungen

XI zwischen der UdSSR und Österreich bzw. Deutschland

1966-1974“ mit Univ.-Prof. Krautzer, Univ.-Prof.

Stelzl-Marx

(ReSoWi-Zentrum der Universität, Bauteil G, III.,

SR 15.39, Universitätsstraße 15)

TIROL Innsbruck * 18:30 II EU-Wahl: ÖVP Tirol „Start ins Wahlkampffinale“

AI u.a. mit Bundeskanzler Kurz, LH Platter,

Kandidatin Thaler

(Messe Innsbruck, Ing. Etzel-Straße) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Brüssel * 10:00 AA EU-Rat Jugend, Bildung, Kultur und Sport (22.-

KA 23.5) mit u.a. Familienministerin Bogner-Strauß,

Bildungsminister Faßmann EU-WEIT * AA EU-Wahlkampf GROSSBRITANNIEN/EUROPÄISCHE UNION London * AA Britische Premierministerin May will Unterhaus

über neuen Brexit-Plan informieren ---------------------------------------------------------------------

EU-WEIT - AI EU-Wahl - Regelungen der Länder

FRANKREICH Paris - AI OECD-Ministerkonferenz (22.-23.5.)

WA

II

INDONESIEN Jakarta * AA Ausschreitungen nach Präsidentenwahl in Indonesien

IRAN/USA/SAUDI-ARABIEN Teheran/Washington/Riad * AA Spannungen zwischen Iran und USA - Nach

WA Teilausstieg Teherans aus Atomdeal und Verhängung

neuer US-Sanktionen - USA verstärken

Militärpräsenz im Nahen Osten

ITALIEN (SÜDTIROL) Franzensfeste * 12:00 AI PK „EVTZ-Vorstandssitzung“ mit LH Platter (ÖVP),

II LH Kompatscher (SVP), LH Fugatti (Lega Nord)

(Festung Franzensfeste)

JEMEN/SAUDI-ARABIEN Sanaa/Riad * AA Entwicklung im Jemen-Konflikt - Erhöhte Spannungen

zwischen Houthis und Saudi Arabien

MALAWI Lilongwe * AA Nach Präsidenten- und Parlamentswahlen in Malawi

SCHWEIZ Genf - CA Forts. 72. Weltgesundheitsversammlung der World

AI Health Organization (WHO)

(bis 28.5.)

SYRIEN Idlib * AA Nach Berichten über neuen Chemiewaffeneinsatz in

Syrien

THAILAND Bangkok * AA Erste Sitzung des neugewählten thailändischen

Parlaments

TÜRKEI Istanbul * 10:00 AA Kandidat der Oppositionspartei CHP, Ekrem

Imamoglu, beginnt Wahlkampf vor Wiederholung der

Bürgermeisterwahl in Istanbul (Ortszeit: 11:00 Uhr

GMT+3)

UNO New York * AA UNO-Sicherheitsrat berät über die Konflikte in

Nahost und Somalia

VENEZUELA Caracas * AA Entwicklung im Machtkampf zwischen Opposition und

Regierung in Venezuela

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Donnerstag, 23. Mai 2019

WIEN * BILD AI Kongress Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB)

WI „#ETUC19“ - „Ein faires Europa für

ArbeitnehmerInnen!“ (21.05. - 24.05.)

http://go.apa.at/ESRqkEYW

(Messe Wien, 2., Messeplatz 1) * BILD AI 11:30 Rede Bundespräsident Van der Bellen

WI (Messe Wien, 2., Messeplatz 1)

- 18:00 AI Buchpräsentation „Co-Managing International

Crises: Judgements And Justifications“ mit Autor

Markus Kornprobst (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Diplomatische Akademie, Festsaal, 4.,

Favoritenstraße 15a) - 18:30 AI EU-Wahl: Gespräch „Europawahl - Welche

II Falschmeldungen kursierten?“ mit

Investigativjournalist Skrabal (Dossier), G-EU-

Abg. Reimon http://go.apa.at/YSjzIFdA

(FH Wien, 18., Währinger Gürtel 97) - 19:00 AI Buchpräsentation Bruno Kreisky Forum „Preventing

Palestine: A political History from Camp David to

Oslo“ mit Autor Seth Anziska, Bashir (Open

University Israel) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich) http://go.apa.at/POZqSnNL

(Bruno Kreisky Forum, 19., Armbrustergasse 15) * BILD 20:15 II EU-Wahl: ORF-Diskussion der Spitzenkandidaten

AI (ORF2)

(ORF-Zentrum, 13., Würzburggasse 30) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Brüssel - 10:00 AA EU-Rat Jugend, Bildung, Kultur und Sport (22.-

KA 23.5) mit Kulturminister Blümel EU-WEIT * AA EU-Wahlen (23.-26.5.)

AI Niederlande und Großbritannien

II ---------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND Aachen * AA Verleihung der Karlsmedaille 2019 an das

Studenten-Netzwerk Erasmus

Ravensbrück - AI Zweite Nationalratspräsidentin Bures in

II Deutschland - Besuch der Mahn- und Gedenkstätte

Ravensbrück (23.05.-24.05.)

FRANKREICH Paris - AI OECD-Ministerkonferenz (22.-23.5.)

WA

II

GRIECHENLAND Athen - AA Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche,

Erzbischof Hieronymos II, empfängt Ökumenischen

Patriarchen von Konstantinopel, Bartholomaios I.

GROSSBRITANNIEN London - AI Nationalratspräsident Sobotka in Großbritannien

II (23.05.-24.05.)

INDIEN Neu-Delhi * AA Ergebnis der Parlamentswahlen in Indien erwartet

NORWEGEN Oslo - AI Familienministerin Bogner-Strauß in Norwegen

II (23.5.-24.5.)

SCHWEIZ Genf - CA Forts. 72. Weltgesundheitsversammlung der World

AI Health Organization (WHO)

(bis 28.5.)

USA Washington * AA Trump-Russland-Affäre: Befragung zu Bericht über

Russland-Ermittlungen von US-Sonderermittler

Mueller durch Abgeordnete

