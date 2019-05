WIRTSCHAFT - Termine von Mi, 22.05.19 bis Do, 23.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

~ Diensthabende Vormittag: Christoph Schlemmer

Nachmittag: Ivan Novak

Telefon: (01) 36060/1530 E-Mail: wirtschaft@apa.at ~ ~

--------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Mittwoch, 22. Mai 2019

* SI MOTORSPORT

WI Nach Tod von Niki Lauda

WIEN * AI Kongress Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB)

WI „#ETUC19“ - „Ein faires Europa für

ArbeitnehmerInnen!“ (21.05. - 24.05.)

http://go.apa.at/ESRqkEYW

(Messe Wien, 2., Messeplatz 1) * BILD AI 09:45 Rede Wirtschafts-Nobelpreisträger Stiglitz

WI (Messe Wien, 2., Messeplatz 1)

* WI Bekanntgabe Petro Welt Technologies AG (früher

WB C.A.T. oil AG) „Ergebnis 1. Quartal“ * 08:00 WI Bekanntgabe Vienna Insurance Group (VIG) „Ergebnis

WB 1. Quartal“ - 08:30 WI PG Swiss Life Select „Europa & Co - Quo vadis?

Ausblick auf turbulente und spannende Weltmärkte“

mit Chefökonom Brütsch (Swiss Life Asset Managers)

, Österreich-CEO Obererlacher, Lobnig

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Pentahotel Vienna, 5., Margaretenstraße 92) * 09:00 WI PG Statistik Austria „Wohnen 2018“ mit GD

II Pesendorfer, Zucha (Direktion Bevölkerung)

(Statistik Austria, 11., Guglgasse 13) * 09:30 WI „Verbandstag 2019“ Österr. Verband gemeinnütziger

II Bauvereinigungen (GBV) „Wohnungsgemeinnützigkeit

in Recht, Wirtschaft und Gesellschaft“ - anschl.

ca. 12:30 Hintergrundgespräch mit neugewähltem

Verbandsobmann und Obmannstellvertreter

(Gösserhalle, 10., Laxenburger Straße 2) * 09:30 WI Bilanz-PK FACC „Geschäftsjahr 2018/19“ mit CEO

WB Machtlinger, CFO Starek

(k47, 1., Franz-Josefs-Kai 47) - 09:30 WI +++ ABGESAGT +++

II Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister

CI Grasser u.a. wegen Bestechungs- und

Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

(Straflandesgericht, Großer Schwurgerichtssaal,

8., Wickenburggasse 22) - 10:00 II Konstituierende Vollversammlung AK Wien mit Wahl

WI des Präsidiums und Rechnungsabschluss 2018 (live

auf wien.arbeiterkammer.at/vollversammlung.)

(AK Wien Bildungszentrum, Großer Saal, 4.,

Theresianumgasse 16-18) - 10:00 WI +++ ABGESAGT +++

Hintergrundgespräch Coface „Evolution, Revolution,

Disruption – Die Entwicklung der größten Risiken

der Weltwirtschaft und die Auswirkungen auf

Österreich“ mit CEO Daly (CEE), Österreich-Country

Manager Tawrowsky, Sielewicz (Regional Economist

CEE)

(Coface, 3., Marxergasse 4c) - WI 14:00 Veranstaltung „Coface Country Risk

Conference 2019 - Disruption. Kollabiert

die Wirtschaft oder wird sie nur

revolutioniert?“ (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich) http://go.apa.at/wckRgl3S

(Novomatic Forum, 1., Friedrichstraße 7)

- 10:00 WI PG Handelsverband „Digital Visibility Report 2019“

mit Gf. Gesellschafter Inzinger (Otago Online

Consulting), GF Will (Handelsverband)

(Handelsverband, 8., Alser Straße 45) * 10:00 WI GD Gerald Mayer (AG) im Klub der

Wirtschaftspublizisten

(nur für Klubmitglieder)

(Klub der Wirtschaftspublizisten, 1., Bauernmarkt

6) - 10:00 WI o HV Immofinanz AG zum Geschäftsjahr 2018

WB (Wiener Stadthalle, Halle F, 15., Roland-Rainer-

Platz 1) - 10:30 WI PK Österreichischer Biomasse-Verband „Der

CI Milliardenjoker - Klimaschutz im In- und Ausland“

- Maßnahmen zur Umsetzung der Pariser Klimaziele

und welche Rolle kann Biomasse-Nutzung spielen?

mit Präs. Titschenbacher (Österr. Biomasse-

Verband), Radermacher (Forschungsinst. f.

anwendungsorientierte Wissensverarbeitung, Uni

Ulm), Schneider (Abt. Klima im BMNT)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Urania, 1., Uraniastraße 1) - 13:30 WI Diskussionsveranstaltung WU Wien, Renner-Institut

AI „Rewriting the Rules of the European Economy“ u.a.

mit Nobelpreisträger Stiglitz (Roosevelt

Institute), Schratzenstaller (Wifo), Stetter

(FEPS), Rektorin Hnappi-Egger

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

http://go.apa.at/xXDL0NQO

(WU Wien, LC, Großer Festsaal, 2.,

Welthandelsplatz 1) - 17:00 II Vortrag Wirtschaftskammer Wien (WKW) „Die

WI Neuorganisation der österreichischen

Sozialversicherung“ mit u.a. Dir. Thomas und

Gen.dir.-Stv. Schörghofer (beide Hauptverband)

(Wirtschaftskammer Wien , 2., Straße der Wiener

Wirtschaft 1)

BURGENLAND Eisenstadt * BILD 12:30 WI Präsentation Esterhazy Betriebe GmbH

CI „Nachhaltigkeitsbericht 2016 - 2018“ mit u.a.

Ottrubay (Direktionsrat Esterhazy Stiftungsgruppe)

, Grün (Esterhazy Betriebe), WKÖ-Präsident Mahrer

(10:00 Fachexkursion zur Einstimmung; Treffpunkt:

Busparkplatz Meierhof, Eisenstadt)

(Orangerie Schlosspark Eisenstadt, Glorietteallee

1) - 13:00 II Konstituierende Vollversammlung AK Burgenland mit

WI Wahl des Präsidenten

(AK Burgenland, Wiener Straße 7)

NIEDERÖSTERREICH Dürnstein - 10:00 CI PK „Wachau Tourismus: Neue Konzepte zur

WI Verbesserung der Besucherlenkung“ mit GF

Kepplinger (Kondeor), Nunzer (Vors.

Welterbegemeinden Wachau), Pulker (Obm.

Tourismusverband Wachau Nibelungengau Kremstal und

WKNÖ-Tourismus-Spartenobmann)

(Weingut Domäne Wachau, Kellerschlösserl)

OBERÖSTERREICH Linz - 10:00 WI PK Generali Versicherung (Österreich)

„Jahresgespräch“ u. a. mit Regionaldirektor Pohn

(Generali Regionaldirektion OÖ, Adalbert-Stifter-

Platz 2)

Ried im Innkreis - 08:30 WI Fortsetzung Zivilprozess FACC gegen ehemalige

WB Vorstände

SALZBURG Eugendorf * 14:15 WI PK UNIQA „Uniqa Lifestyle DNA-Analyse“

CI (Labor Novogenia Gmbh, Straß 19)

Salzburg - 10:00 WI PG Salzburger Seilbahnwirtschaft, Salzburger Land

CI Tourismus GmbH (SLTG) „Salzburger Sommer-

Bergbahnen“ mit u.a. SLT-GF Bauernberger,

Fachgruppenobfrau Scheffer

(Hangar-7, Members Club, Wilhelm-Spazier-Straße

7A) - 11:00 WI PK Salzburg AG „2nd World Mobility Forum im Zuge

der IONICA 2019 in Zell am See“ u. a. mit

Vorstandssprecher Schitter, Verkehrslandesrat

Schnöll, Faulstich (Wissenschaftlicher Leiter

IONICA), Vitzthum (Projektleiter IONICA)

(Salzburg AG, Raum 092 B, Bayerhamerstraße 16)

STEIERMARK Graz - 11:00 AI Gastvortrag Ludwig Boltzmann Institut für

WA Kriegsfolgen-Forschung „Wirtschaftsbeziehungen

XI zwischen der UdSSR und Österreich bzw. Deutschland

1966-1974“ mit Univ.-Prof. Krautzer, Univ.-Prof.

Stelzl-Marx

(ReSoWi-Zentrum der Universität, Bauteil G, III.,

SR 15.39, Universitätsstraße 15)

Leoben * 13:00 WI PG voestalpine AG „Eröffnung des Technikums

XI Metallurgie“ mit Vorstandsvors. Eder, Vorst.

Kainersdorfer (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(CCD Donawitz, Kerpelystraße 199)

TIROL Brixlegg - 10:45 CI PG Verein Energie Tirol „Tirol feiert energievolle

WI Aktionstage. e5-Gemeinde Brixlegg richtet mit der

KEM Nachhaltiges Alpbachtal Seenland eine ganze

Aktionswoche aus“ u.a. mit LHStv. Geisler (ÖVP),

Oberhuber (GF Energie Tirol)

(Neue Mittelschule)

DEUTSCHLAND Berlin * WA HV Daimler

Frankfurt * 10:00 WA o HV Commerzbank

FRANKREICH Paris - AI OECD-Ministerkonferenz (22.-23.5.)

WA

II

GROSSBRITANNIEN London * 10:30 WA Bekanntgabe britische Verbraucherpreise April

(Ortszeit: 09:30 Uhr GMT+1)

IRAN/USA/SAUDI-ARABIEN Teheran/Washington/Riad * AA Spannungen zwischen Iran und USA - Nach

WA Teilausstieg Teherans aus Atomdeal und Verhängung

neuer US-Sanktionen - USA verstärken

Militärpräsenz im Nahen Osten

USA Washington * 20:00 WA Bekanntgabe US-Notenbank Fed Protokoll der FOMC-

Sitzung vom 30. April/1. Mai („Minutes“)

--------------------------------------------------------------------- Wirtschaft - Termine am Donnerstag, 23. Mai 2019

WIEN * BILD AI Kongress Europäischer Gewerkschaftsbund (EGB)

WI „#ETUC19“ - „Ein faires Europa für

ArbeitnehmerInnen!“ (21.05. - 24.05.)

http://go.apa.at/ESRqkEYW

(Messe Wien, 2., Messeplatz 1) * BILD AI 11:30 Rede Bundespräsident Van der Bellen

WI (Messe Wien, 2., Messeplatz 1)

* WI Bekanntgabe Sanochemia Pharmazeutika AG „Ergebnis

WB 1. Halbjahr 2018/19“ (per 31.3.) * 08:00 WI Bekanntgabe Schoeller Bleckmann Oilfield Equipment

WB (SBO) „Ergebnis 1. Quartal“ - 09:30 CI +++ ABGESAGT +++

WI PK Global 2000, WWF Österreich „Vorstellung der

‚Solarinitiative‘ von Wirtschaft und

Umweltschützern“ mit u.a. Dietrich-Hübner (REWE),

Wahlmüller (Global 2000), Schellmann (WWF

Österreich) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Presseclub Concordia, Großer Saal, 1., Bankgasse

8) * BILD 09:30 WI Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister

II Grasser u.a. wegen Bestechungs- und

CI Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

(Straflandesgericht, Großer Schwurgerichtssaal,

8., Wickenburggasse 22) - 10:00 WI o HV Rosenbauer International AG

WB (Palais Ferstel, 1., Freyung 2/Herrengasse 14) * 10:00 WI PG WKÖ - Fachverband Gas Wärme (FGW)

„Konjunkturturbine Erneuerbares Gas“ mit stv. GF

Lechner (Österr. Energieagentur), Obmann Weinelt

(GD Wiener Stadtwerke)

(Presseclub Concordia, 1., Bankgasse 8) - 16:00 CI Präsentation Falstaff Verlag „Heurigen- und

WI Buschenschank Guide 2019 und Falstaff Pop Up-

Heuriger“ (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Kursalon am Stadtpark, 1., Johannesgasse 33) - 18:00 WI Podiumsdiskussion DBT - Digital Business Trends

IT „Blockchain: Sternschnuppe oder echter

Gamechanger?“ mit Schulte (TU Wien), Bolek-Fügl

(BDO Consulting), Gold (DXC Technology), Strebl

(Wien Energie), Minarovits (IBM)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

https://www.dbt.at/

(Haus der Musik, 1., Seilerstätte 30)

BURGENLAND Eisenstadt - 09:00 II AK Burgenland Fortsetzung Konstituierende

WI Vollversammlung u.a. mit Beschluss

Rechnungsabschluss 2018

(AK Burgenland, Wiener Straße 7)

Wiesen - 10:00 CI PK „Süß und saftig - Eine Wiesener Ananas lässt

WI sich nicht unterkriegen“ mit Präsident Berlakovich

(Landwirtschaftskammer Burgenland), Bgm. Weghofer,

Ramhofer (Gemeindevorstand), Habeler (Obmann

Genussregion Wiesener Ananas Erdbeeren)

(L222 zwischen Wiesen und Bad Sauerbrunn,

Platzfläche zwischen Erdbeerverkaufshütten Familie

Habeler und Familie Koch)

NIEDERÖSTERREICH Schwechat - BILD 14:15 WI Spatenstich anl. Vergrößerung des

CI Ausbildungszentrums von Lufthansa Aviation

XI Training mit Verkehrsminister Hofer, AUA-CEO von

Hoensbroech, Vorstand Jäger (Flughafen Wien), GF

Hansson (Lufthansa Aviation Training), GF Korherr

(Lufthansa Aviation Training Austria)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

14:15 Bildtermin Min. Hofer Simulatorflug

14:30 Reden

15:00 Bildtermin Spatenstich

(Flughafen Wien, Austrian Airlines Basis, Objekt

974)

OBERÖSTERREICH Linz * 10:00 WI Jahres-PK IFN-Holding AG „Geschäftsjahr 2018“ mit

Miteigentümer und Unternehmenssprecher Klinger,

Vorstand Habring

(OÖ. Presseclub, Landstraße 31)

SALZBURG Salzburg - 10:00 WI PG Generali Versicherung AG „Aktuelles“ mit

Vorstand Schuchter, Regionaldirektor Pohn

(Generali Salzburg, 5. Stock, Markus-Sittikus-

Straße 12) - 10:00 WI PK IG Windkraft „Bevölkerung in Salzburg spricht

CI sich klar für die Windkraft aus“ mit Kaltenegger

(Betreiber des Windparks und des Schigebietes

Salzstiegl), Graf (Regionaler Entwicklungsverband

Mürzzuschlag), GF Moidl (IG WIndkraft)

(Unikum Sky, 1, Erzabt-Klotz-Straße)

STEIERMARK Feldkirchen bei Graz - 08:30 CI Veranstaltung und Podiumsdiskussion Saubermacher

WI „Herausforderungen in der Ressourcenwirtschaft“

mit Roth, Ketzler, Ziehenberger, Mittermayr, LR

Seitinger, Min. Köstinger (beide ÖVP)

(Saubermacher Ecoport, Hans-Roth-Straße 1)

Graz * 09:00 II Konstituierende Vollversammlung AK Steiermark nach

WI der AK-Wahl

(Großer Kammersaal, Strauchergasse 32)

Spielberg - 19:00 II Vortrag und Diskussion Land Stmk.

CI „Landesentwicklungsstrategie Steiermark 2030+“ mit

WI LHStv. Schickhofer (SPÖ), LR Eibinger-Miedl (ÖVP),

Nahed Natahet (Digitalisierungsexperte)

(Red Bull Ring)

TIROL Innsbruck - 08:30 WI Veranstaltung Wirtschaftskammer Tirol „Tiroler

Wellnesskongress 2019“ (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

www.standort-tirol.at/wellnesskongress19

(Villa Blanka, Weiherburggasse 8)

DEUTSCHLAND Frankfurt * 10:00 WA Bekanntgabe Einkaufsmanagerindex verarbeitendes

und nicht-verarbeitendes Gewerbe Deutschland, EU

und Eurozone Mai (1. Veröffentlichung) * 10:00 WA o HV Deutsche Bank AG * 13:30 WA Bekanntgabe EZB „Protokoll der geldpolitischen

Sitzung vom 10. April“

München * 10:00 WA Bekanntgabe Institut f. Wirtschaftsforschung (ifo)

„Geschäftsklima-Index Mai“

FRANKREICH Paris - AI OECD-Ministerkonferenz (22.-23.5.)

WA

II

USA Fort Worth (Texas) - CA Beratungen der US-Luftfahrtbehörde FAA „Boeing 737

WA MAX - Aktuelles zu Software-Update“

Washington * 16:00 WA Bekanntgabe US-Neubauverkäufe April

-------------------------------------------------------------------- APA-Termine laufend aktualisiert im AOM unter „Termine“

im Web unter www.termine.apa.at -------------------------------------------------------------------- ~