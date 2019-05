CHRONIK - Termine von Mi, 22.05.19 bis Do, 23.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Mittwoch, 22. Mai 2019

WIEN * CI Nach Fund von drei weiblichen Leichen in Wien * 09:30 CI PG „Viomedo - Digitale Plattform für klinische

XI Studien startet in Österreich“ mit u.a. Viomedo-

Gründer Puschilov, GF Rumler (Pfizer Austria),

Generaldir. von Lattorff (Boehringer Ingelheim

RCV), Wenzl (Univ.klinik f. Frauenheilkunde,

MedUni Wien), EUPATI-Obmann Röhl (Europ.

Patientenakademie Austria)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(APA-Pressezentrum, 6., Laimgrubengasse 10) * 09:30 CI PK Allianz „Vom Zebrastreifen ins Krankenhaus -

Mobilität und Sicherheit von Fußgängern“ -

Studienergebnisse mit Studienautor Kubitzki

(Verkehrssicherheitsforscher im Allianz Zentrum f.

Technik, München), Wölfl (Allianz Gruppe in Ö)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Palais Hansen Kempinski Wien, 1., Schottenring

24) - 09:30 II +++ VERSCHOBEN +++

CI PK „Jahresstatistik 2018 der Wiener

Mindestsicherung“ mit StR Hacker, Berlakovich

(Leiterin MA 40)

(Sozialzentrum 15., Besprechungsraum Zi. 126, 1.

OG, 15., Linke Wienzeile 278) - 09:30 WI +++ ABGESAGT +++

II Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister

CI Grasser u.a. wegen Bestechungs- und

Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

(Straflandesgericht, Großer Schwurgerichtssaal,

8., Wickenburggasse 22) * 10:00 AI Jahres-PK Ärzte ohne Grenzen International

CI „Präsentation des Jahresberichts 2018“ mit u.a.

Präsidentin Maleh, Geschäftsführerin Leyser,

Raimund Alber (Psychologe, Ärzte ohne Grenzen

Deutschland) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Ärzte ohne Grenzen, 2., Taborstraße 10) - 10:00 II PK Club of Rome, Sustainable Europe Research

CI Institute (SERI) „Grenzen der Geduld“ mit u.a.

XI Hinterberger (SERI und Scientists for Future),

Aiginger (Querdenkerplattform Wien-Europa), Engel

(Extinction rebellion - XR), Swoboda (Präsident

des Austrian Chapter des Club of Rome, Moderation)

(Presseclub Concordia, 1., Bankgasse 8) - 10:30 CI Medientermin NEOS „Claudia Gamon übernimmt

Patenschaft für Flamingo-Küken in Schönbrunn“ mit

u.a. EU-Spitzenkandidatin Gamon und Zoodirektorin

Schratter

(Tiergarten Schönbrunn, Kaiserpavillon, 13.,

Maxingstraße 13b) - 10:30 WI PK Österreichischer Biomasse-Verband „Der

CI Milliardenjoker - Klimaschutz im In- und Ausland“

- Maßnahmen zur Umsetzung der Pariser Klimaziele

und welche Rolle kann Biomasse-Nutzung spielen?

mit Präs. Titschenbacher (Österr. Biomasse-

Verband), Radermacher (Forschungsinst. f.

anwendungsorientierte Wissensverarbeitung, Uni

Ulm), Schneider (Abt. Klima im BMNT)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Urania, 1., Uraniastraße 1) - 12:00 KI PK anl. Kunstprojekt „For Forest - Die

CI ungebrochene Anziehungskraft der Natur“ von Klaus

Littmann mit Littmann, Klagenfurter

Bürgermeisterin Mathiaschitz

(größte je in Österreich realisierte

Kunstintervention; 8.9.-31.10. 2019 im

Klagenfurter Wörthersee Stadtion)

(Hotel Andaz am Belvedere, 10., Arsenalstraße 10) * 12:30 CI Film- und Fototermin „‘Rettungsanker‘ wird in

Lokalen ausgeworfen“ mit Frauenstadträtin Gaal,

Levai (Sicherheitsdienst-Experte), Kolba

(Volksgarten-Eventmanagerin), Hirschal

(Schauspielerin)

(Volksgarten Club, 1., Volksgarten 1) - 19:00 KI Buchpräsentation Braumüller Verlag „Wien abseits

CI der Pfade“ von und mit Georg Renöckl

(Thalia-Buchhandlung, 6., Mariahilfer Straße 99)

BURGENLAND Eisenstadt * 12:30 WI Präsentation Esterhazy Betriebe GmbH

CI „Nachhaltigkeitsbericht 2016 - 2018“ mit u.a.

Ottrubay (Direktionsrat Esterhazy Stiftungsgruppe)

, Grün (Esterhazy Betriebe), WKÖ-Präsident Mahrer

(10:00 Fachexkursion zur Einstimmung; Treffpunkt:

Busparkplatz Meierhof, Eisenstadt)

(Orangerie Schlosspark Eisenstadt, Glorietteallee

1)

Illmitz - 11:00 CI +++ ABGESAGT +++

PK Präsentation des Projekts „Blickpunkte

Nationalpark: Rückblick – Augenblick – Ausblick“

mit LR Eisenkopf, LR Illedits, Dir. Ehrenfeldner

(Nationalpark Neusiedler See -Seewinkel)

(Informationszentrum Nationalpark Neusiedler

See/Seewinkel, Hauswiese)

KÄRNTEN Klagenfurt * 09:00 CI Prozess gegen einen Mann wegen Brandstiftung,

schwerer Sachbeschädigung (80.000 Euro Schaden)

und Suchtgifthandels (1.540 Gramm Cannabis)

(Landesgericht Klagenfurt, Saal 10, Dobernigstraße

2) - 09:00 CI Prozess gegen einen Mann wegen Widerstands gegen

die Staatsgewalt

Soll während Verkehrskontrolle losgefahren sein

und Polizistin gestreift haben

(Landesgericht Klagenfurt, Saal 207,

Dobernigstraße 2) - 09:30 CI Forts. Prozess gegen drei Heeresbedienstete und

einen Unternehmer wegen unberechtigter Pickerl-

Überprüfungen

(Landesgericht Klagenfurt, Saal 129,

Dobernigstraße 2)

NIEDERÖSTERREICH Dürnstein - 10:00 CI PK „Wachau Tourismus: Neue Konzepte zur

WI Verbesserung der Besucherlenkung“ mit GF

Kepplinger (Kondeor), Nunzer (Vors.

Welterbegemeinden Wachau), Pulker (Obm.

Tourismusverband Wachau Nibelungengau Kremstal und

WKNÖ-Tourismus-Spartenobmann)

(Weingut Domäne Wachau, Kellerschlösserl)

St. Pölten - 10:00 CI Fototermin „Caritas Laufwunder 2019“ mit u.a. LR

Teschl-Hofmeister (ÖVP), Bischof Schwarz,

Ziselsberger (Direktor Caritas der Diözese St.

Pölten)

(Sportzentrum Niederösterreich, Dr. Adolf

Schärfstraße 25 )

OBERÖSTERREICH Linz - 11:00 CI PK Land Oberösterreich „Rettet die Bienen: Bayern

wird zum Vorreiter in Europa & bringt Rückenwind

für Oberösterreich“ mit LR Anschober (Grüne),

Landesvorstand Bund Naturschutz Bayern Haberzettl

(Büro LR Anschober, Sitzungszimmer 1. Stock,

Promenade 37) * 13:00 CI Prozess gegen Prüfling, der Lehrerin bestochen

haben soll, damit er Deutschtest besteht

(Landesgericht Linz, Saal 122, Fadingerstraße 2) * 13:30 CI Prozess gegen NMS-Schüler, der Lehrerin und

Direktorin bedroht haben soll

(Landesgericht Linz, Saal 220, Fadingerstraße 2)

Waldkirchen - 10:00 CI PK Bezirksfeuerwehrkommando Schärding „58. Oö.

Wasserwehr-Leistungswettbewerb“ mit u.a. Landes-

Bewerbsleiter Unterholzer

(Seminarhotel Wesenufer, Wesenufer 1)

SALZBURG Eugendorf * 14:15 WI PK UNIQA „Uniqa Lifestyle DNA-Analyse“

CI (Labor Novogenia Gmbh, Straß 19)

Salzburg - 09:00 CI Prozess wegen versuchten Mordes: Im Streit

Kontrahenten mit Axt attackiert

(Landesgericht Salzburg, Saal 230, Rudolfsplatz 2) - 10:00 WI PG Salzburger Seilbahnwirtschaft, Salzburger Land

CI Tourismus GmbH (SLTG) „Salzburger Sommer-

Bergbahnen“ mit u.a. SLT-GF Bauernberger,

Fachgruppenobfrau Scheffer

(Hangar-7, Members Club, Wilhelm-Spazier-Straße

7A)

STEIERMARK Dobl - 19:00 CI Veranstaltung Bundesministerium für Nachhaltigkeit

und Tourismus (BMNT), Landjugend Steiermark

„Stallgespräch in der Steiermark“

(Winkelhof, Ackerstraße 50)

Graz - 10:00 CI PK AK Steiermark Nachhilfe-Kostenlawine - AKtiv

lernen“ mit Präs. Pesserl, Hörmann

(Bildungsabteilung)

(AK-Medienzentrum, Parterre, Hans Resel-Gasse 14) - 10:00 CI PK Land Steiermark „Präsentation eines Top-Tickets

II für die Steiermark“ mit LHStv. Schickhofer, LR

Lang, LAbg. Grubesa (alle SPÖ), LAbg. Schnitzer

(ÖVP), Breid (Verkehrsabteilung), GF Hensle

(Verkehrsverbund)

(Landhaus Graz, Büro LR Lang, I., Vorderhaus,

Herrengasse 16) * 10:00 II PK Antidiskriminierungsstelle Steiermark „Zwei

CI Jahre Ban Hate-App - Antisemitismus und Holocaust-

Leugnungen als neue Herausforderung“ mit LR

Kampus, LR Lackner (beide SPÖ), StR Hohensinner

(ÖVP), Anderwald (Jüd. Gemeinde Graz), Mühlbacher

(Leiter StA Graz), Grabovac (ADS Stmk.)

(Steirischer Presseclub, Bürgergasse 2) * 10:00 CI Prozess gegen Steirer, der Frau misshandelt und

schwer verletzt haben soll

(Straflandesgericht Graz, Conrad-v.-Hötzendorf-

Straße 41) - 11:00 CI Veranstaltung Land Stmk., Historischer Verein für

XI Steiermark „Auszeichnung für Kenner der

II steirischen Geschichte“ mit u.a. LR Lackner (SPÖ)

(Wartingersaal, Karmeliterplatz 3)

Lang - 12:00 CI PG Verein Marke Südsteiermark „Regionalmarke und

Markenpartnerschaften“ u.a. mit Obmann Schnabel

(Gemeindeamt Lang, Lang 6)

TIROL Brixlegg - 10:45 CI PG Verein Energie Tirol „Tirol feiert energievolle

WI Aktionstage. e5-Gemeinde Brixlegg richtet mit der

KEM Nachhaltiges Alpbachtal Seenland eine ganze

Aktionswoche aus“ u.a. mit LHStv. Geisler (ÖVP),

Oberhuber (GF Energie Tirol)

(Neue Mittelschule)

SCHWEIZ Genf - CA Forts. 72. Weltgesundheitsversammlung der World

AI Health Organization (WHO)

(bis 28.5.)

WELTWEIT - CA Internationaler Tag der biologischen Vielfalt

XA

--------------------------------------------------------------------- Chronik - Termine am Donnerstag, 23. Mai 2019

WIEN - 08:45 CI Fototermin „YoungCaritas: LaufWunder am Start“ mit

u.a. Caritas-Gen.Sekr. Schwertner, StR

Czernohorszky, BV Nevrivy

(Sportcenter Donaucity, 22.,

Arbeiterstrandbadstraße 128) - 09:00 CI Tagung Verein Autonome Österreichische

Frauenhäuser (AÖF), Verein Ninlil Empowerment u.

Beratung für Frauen mit Behinderung „Gemeinsam

stark - Gegen Gewalt an Frauen mit Behinderung“

mit AÖF-GF Rösslhumer, Naronnig und Udl (Verein

Ninlil), Mandl (LBI für Menschenrechte), Löffler

(BIZEPS - Zentrum für Selbstbestimmtes Leben),

Magdlener (Verein CCC-Change Cultural Concepts)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(ab 10.30 Uhr: Podiumsdiskussion)

(Albert-Schweitzer Haus, 9., Garnisongasse 14-16) - 09:00 CI Konferenz Darwin‘s Circle „Digital Health“ -

XI Technologische Trends in der Medizin mit u.a.

Rektor Müller (MedUni Wien), Kuess (Darwin‘s

Circle), Helmstaedter (Max Planck Inst. for Brain

Research), Biach (HV d. österr.

Sozialversicherungsträger), Haferlach (Münchner

Leukämielabor), Szekeres (Ärztekammer), Ekinci

(Roche), Lassnig (Humanomed Group), Paulmichl

(PharmGenetix) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

https://www.darwins-circle.com/health/

(MedUni Wien, Van Swieten Saal, 9., Van Swieten-

Gasse 1a) - 09:00 CI +++ ABGESAGT +++

XI PK TU Wien „Leben retten durch aktuelle

Technologien: Warum warten bis das autonome Auto

kommt?“ - Forschungsergebnisse mit Emberger

(Verkehrsplanung u. -technik, Inst. f.

Verkehrswissenschaften, TU Wien)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(TU Corner, 4., Resselgasse 5) * 09:30 CI PG im Rahmen der Dialogwoche Alkohol

„Depressionen, Angst, Burnout: Die Begleiter der

Alkoholsucht“ mit ärztl. Leiter Musalek (Anton

Proksch Institut)

(Cafe Landtmann, 1., Universitätsring 4) - 09:30 CI +++ ABGESAGT +++

WI PK Global 2000, WWF Österreich „Vorstellung der

‚Solarinitiative‘ von Wirtschaft und

Umweltschützern“ mit u.a. Dietrich-Hübner (REWE),

Wahlmüller (Global 2000), Schellmann (WWF

Österreich) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Presseclub Concordia, Großer Saal, 1., Bankgasse

8) * BILD 09:30 WI Forts. Strafprozess gegen Ex-Finanzminister

II Grasser u.a. wegen Bestechungs- und

CI Untreueverdachts bei Buwog-Privatisierung

(Straflandesgericht, Großer Schwurgerichtssaal,

8., Wickenburggasse 22) * 10:00 II PK Arbeiterkammer (AK) „Österreichweites

CI Nachhilfebarometer 2019“ mit u.a. AK-Präs. Anderl

XI (Arbeiterkammer Wien, Sitzungssaal 3, 6. Stock,

4., Prinz Eugen Straße 20-22) * 10:00 CI PK Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK)

XI „Stammzellspende in Österreich - großer

Aufholbedarf“ mit ÖRK-Präs. Schöpfer, Eichler

(UNIQA Versicherungsverein Privatstiftung), mediz.

Leiter Kreil (Stammzellspende, Rotes Kreuz)

(UNIQA Tower, 2., Untere Donaustraße 21) * BILD 10:30 CI PK „Countdown zur EuroPride Vienna 2019 (1.-16.6.)

KI „ mit VBgm. Vassilakou, StR Czernohorszky, Obm.

II Yvon (HOSI Wien), EuroPride-Botschafterin Wurst,

GF Kacerovsky (Stonewall GmbH/Veranstalterin)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Rathaus Wien, Stadtsenatssitzungssaal, 1.,

Lichtenfelsgasse 2) - 13:00 CI Forts. Prozess gegen 37-Jährigen wegen

Vergewaltigung und schwerer Körperverletzung

„Zufallsbekannte eingesperrt, verprügelt und

vergewaltigt“

(Straflandesgericht, Saal 304, 8.,

Landesgerichtsstraße 11) - 13:30 II Prozess „alles roger?“ gegen SP-

CI Bundesgeschäftsführer Drozda wegen Vorwurfs der

rechtsradikalen Blattlinie

(Handelsgericht Wien, 3., Marxergasse 1a) - 16:00 CI Präsentation Falstaff Verlag „Heurigen- und

WI Buschenschank Guide 2019 und Falstaff Pop Up-

Heuriger“ (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Kursalon am Stadtpark, 1., Johannesgasse 33) - 18:00 CI Gespräch „Österreich im All - Ein Land hebt ab!“

XI mit Franz Viehböck; (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

mit Präsentation „ausgewählter Objekte“ von

Viehböck (bis 1.9.)

(im Vorfeld von 50 Jahre Mondlandung)

(Haus der Geschichte Österreich, 1., Heldenplatz) - 18:00 CI Feier Max F. Perutz Laboratories anl. 105.

XI Geburtstag von Max Perutz mit u.a. wissenschaftl.

Dir. von Haeseler, Uni Wien-Rektor Engl, MedUni

Wien-Rektor Müller, Georgina Ferry (Keynote/Max

Perutz-Biografin) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Marx-Palast, 3., Maria-Jacobi-Gasse 2) - 18:00 CI Vorlesung „Der Transistor der Zukunft“ von Eli

XI Yablonovitch (University of California, Berkeley)

(ÖAW, Festsaal, 1., Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2) - 19:00 CI Vortrag Arts & Science „From The Comsos To The

XI Nanoworld“ mit Toma Susi, Katharina Holzweber

(Alte Kapelle (Campus der Universität Wien), 9.,

Spitalgasse 2-4)

BURGENLAND Forchtenstein - 10:00 CI PK „Burg Forchtenstein Fantastisch 2019“ mit

Präsidentin Prets (Burg Forchtenstein Fantastisch)

, Bgm. Reismüller (Stv. Präsidentin),

Geschäftsleiter Horvath und Krammer

(Burg Forchtenstein, Melinda Esterházy-Platz 1)

Oberwart - 10:30 II PK „Bilanz der Tour durch alle Bezirke“ mit LR

CI Illedits, Bezirkshauptmann Nemeth

(Bezirkshauptmannschaft Oberwart, Hauptplatz 1)

Wiesen - 10:00 CI PK „Süß und saftig - Eine Wiesener Ananas lässt

WI sich nicht unterkriegen“ mit Präsident Berlakovich

(Landwirtschaftskammer Burgenland), Bgm. Weghofer,

Ramhofer (Gemeindevorstand), Habeler (Obmann

Genussregion Wiesener Ananas Erdbeeren)

(L222 zwischen Wiesen und Bad Sauerbrunn,

Platzfläche zwischen Erdbeerverkaufshütten Familie

Habeler und Familie Koch)

KÄRNTEN Klagenfurt - 08:30 CI Prozess gegen einen Mann wegen des Verkaufs von

700 Gramm Heroin

(Landesgericht Klagenfurt, Saal 129,

Dobernigstraße 2) * 09:30 CI Forts. Prozess gegen einen Mann wegen

pornografischer Darstellung Minderjähriger

Soll Kinderpornos besessen und auch von seiner

Tochter angefertigt haben

(Landesgericht Klagenfurt, Saal 129,

Dobernigstraße 2) - 10:00 II PK „Kärntner Ergebnisse einer bundesweiten

XI DirektorInnen-Umfrage zu organisatorischen und

CI pädagogischen Rahmenbedingungen“

(ÖGB-Kärnten, Zimmer 204, 2. Stock, Bahnhofstraße

44)

NIEDERÖSTERREICH Schwechat - BILD 14:15 WI Spatenstich anl. Vergrößerung des

CI Ausbildungszentrums von Lufthansa Aviation

XI Training mit Verkehrsminister Hofer, AUA-CEO von

Hoensbroech, Vorstand Jäger (Flughafen Wien), GF

Hansson (Lufthansa Aviation Training), GF Korherr

(Lufthansa Aviation Training Austria)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

14:15 Bildtermin Min. Hofer Simulatorflug

14:30 Reden

15:00 Bildtermin Spatenstich

(Flughafen Wien, Austrian Airlines Basis, Objekt

974)

OBERÖSTERREICH Linz - 10:00 CI PK Education Group GmbH „Bildung im Wandel:

XI Education Festival in Linz setzt neue Maßstäbe für

die Bildung in der digitalen Welt“ u. a. mit

Ministerin Schramböck (ÖVP), LH Stelzer (ÖVP), GF

Koslitz (Didacta Verband)

(Design Center Linz, Cafeteria, Europaplatz 1)

SALZBURG Salzburg - 09:00 II PG AK Salzburg „Nachhilfe und Ferienbetreuung sind

CI für viele Eltern ein großes Problem“ mit Präsident

XI Eder, Lindhuber (Leiterin Bildung, Jugend und

Kultur), Kinderfreunde-Geschäftsführerin Schlager

(Parkhotel Brunauer, Raum Plainberg,

Elisabethstraße 45a) - 10:00 WI PK IG Windkraft „Bevölkerung in Salzburg spricht

CI sich klar für die Windkraft aus“ mit Kaltenegger

(Betreiber des Windparks und des Schigebietes

Salzstiegl), Graf (Regionaler Entwicklungsverband

Mürzzuschlag), GF Moidl (IG WIndkraft)

(Unikum Sky, 1, Erzabt-Klotz-Straße)

STEIERMARK Feldkirchen bei Graz - 08:30 CI Veranstaltung und Podiumsdiskussion Saubermacher

WI „Herausforderungen in der Ressourcenwirtschaft“

mit Roth, Ketzler, Ziehenberger, Mittermayr, LR

Seitinger, Min. Köstinger (beide ÖVP)

(Saubermacher Ecoport, Hans-Roth-Straße 1)

Graz - 11:00 CI Prämierung Landespolizeidirektion Steiermark

„Ideenwettbewerb ‚Gemeinsam.Sicher mit deiner

Schule‘“

(Landespolizeidirektion Steiermark, Blauer Saal,

Straßgangerstraße 280) - 11:00 CI +++ ABGESAGT +++

II PK Land Stmk. „Naturkatastrophen im Vormarsch, was

tun?“ mit Min. Köstinger, LH Schützenhöfer, LR

Seitinger (alle ÖVP)

(Medienzentrum Steiermark, Hofgasse 16) - 14:30 CI Foto- und Pressetermin Land Stmk. „Weltspieltag

28. Mai 2019: Erwachsene nehmen sich Zeit zum

Spielen mit Kindern - Riesenspielfest im

Volksgarten“ mit LR Lackner (SPÖ), Muhr (Fratz

Graz)

(Landhaus Graz, Büro Lackner (SPÖ), II.,

Herrengasse 16)

Leoben - 12:00 CI Eröffnung des Instituts nach Generalsanierung mit

XI Vstd.-Vors. Tscheliessnigg, Vstd. Fartek (beide

KAGes), LR Drexler (ÖVP)

(LKH Leoben-Eisenerz, Institut für Pathologie,

Vordernberger Straße 42)

Spielberg - 19:00 II Vortrag und Diskussion Land Stmk.

CI „Landesentwicklungsstrategie Steiermark 2030+“ mit

WI LHStv. Schickhofer (SPÖ), LR Eibinger-Miedl (ÖVP),

Nahed Natahet (Digitalisierungsexperte)

(Red Bull Ring)

SCHWEIZ Genf - CA Forts. 72. Weltgesundheitsversammlung der World

AI Health Organization (WHO)

(bis 28.5.)

SRI LANKA Colombo - CA +++ ABGESAGT +++

Beginn der CITES-Konferenz „Bedrohte Tiere 2019 -

Schutz für Elefant, Nashorn und hunderte weitere

Wildtiere“

(bis 3.6.)

USA Fort Worth (Texas) - CA Beratungen der US-Luftfahrtbehörde FAA „Boeing 737

WA MAX - Aktuelles zu Software-Update“

