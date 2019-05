Kärntner Hotel wurde Opfer von Kreditkartenbetrügern

Pörtschach (APA) - Ein Hotel in Pörtschach (Bezirk Klagenfurt-Land) ist Opfer von Kreditkartenbetrügern geworden. Ein 29-jähriger Ukrainer bezahlte am Wochenende einen mehrtägigen Aufenthalt für vier Personen im Voraus mit Karte. Weil die Transaktion nicht klappte, wurde die Gruppe aufgefordert, den vierstelligen Rechnungsbetrag anderweitig zu begleichen. Am Dienstag waren die Gäste ohne zu bezahlen verschwunden.