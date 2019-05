Wiener Aktienmarkt vorbörslich knapp behauptet erwartet

Wien (APA) - Heimische Aktienhändler erwarten die Eröffnung an der Wiener Börse am Mittwoch mit knapp behaupteter Tendenz. Zu Handelsbeginn dürfte der ATX nach Händlerschätzungen rund vier Punkte unter dem Schluss-Stand vom Dienstag (3.026,21) liegen. Im weiteren Tagesverlauf sehen Marktteilnehmer den ATX in einer Bandbreite zwischen 2.989,00 und 3.045,00 Einheiten. Der APA-Konsensus, die ATX-Prognose wichtiger Banken, geht von einem ATX-Schluss bei 3.007,00 Punkten aus.

Die Futures auf die Eröffnung der europäischen Leitbörsen lassen einen knapp behaupteten Handelsstart erwarten und der ATX sollte sich der gebremsten Stimmung anschließen. Unterstützend könnten europaweit die positiven Vorgaben von der Wall Street wirken, nachdem an den US-Börsen Entspannungssignale im Handelsstreit mit China die Kurse nach oben gezogen hatten.

Am heimischen Markt stehen mit veröffentlichten Geschäftszahlen die Vienna Insurance Group (VIG), CA Immo und FACC im Fokus. Die VIG hat im ersten Quartal wie erwartet einen höheren Vorsteuergewinn eingefahren. Die verrechneten Prämieneinnahmen stiegen zudem um 2,9 Prozent auf 2,908 Mrd. Euro.

Der Immobilienkonzern CA Immo hat im ersten Quartal 2019 seine Mieterlöse und das nachhaltige Ergebnis (FFO I) gesteigert, das Konzernergebnis wurde jedoch vor allem durch nicht cash-wirksame Bewertungseffekte auf 5,4 Mio. Euro gedrückt, ein Fünftel des Vorjahreswertes.

Der Luftfahrtzulieferer FACC hat im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz um 4,5 Prozent auf 781,6 Mio. Euro gesteigert. Der Gewinn sackte aber um 18 Prozent auf 30,3 Mio. ab.

Am Dienstag hatte der ATX um 0,37 Prozent höher bei 3.026,21 Punkten geschlossen. Die Titel des Indexschwergewichts Raiffeisen Bank International schlossen an der Spitze des ATX mit einem Aufschlag von 3,53 Prozent auf 22,27 Euro.

Wie der Flughafen Wien mitteilte, hat der Konzern seinen Umsatz und Gewinn im ersten Quartal 2019 deutlich gesteigert. Die Aktien des Flughafenbetreibers gewannen um 2,13 Prozent auf 38,35 Euro.

Die größten Kursgewinner im prime market am Dienstag:

~ Raiffeisen Bank International +3,53% 22,27 Euro Warimpex +3,40% 1,37 Euro Do&Co +2,37% 73,50 Euro ~ Die größten Kursverlierer im prime market am Dienstag:

~ OMV -2,17% 44,12 Euro Zumtobel -2,12% 6,00 Euro UBM Development -1,67% 41,20 Euro ~

