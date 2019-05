Daimler bestätigt Jahresprognose - Kostensenkung geplant

Stuttgart (APA/Reuters/dpa) - Daimler hält trotz des anhaltend schrumpfenden Pkw-Absatzes der Hauptsparte Mercedes-Benz an seinen Jahreszielen fest. Die Jahresprognose werde bestätigt, teilte Daimler am Mittwoch in Berlin mit. Absatz, Umsatz und Ebit sollten in diesem Jahr leicht steigen. Nach dem verhaltenen Start ins Jahr seien Kostensenkungen geplant.

„Alles steht auf dem Prüfstand: fixe und variable Kosten, Sach- und Personalkosten, Investitionsvorhaben, die Wertschöpfungstiefe und die Produktpalette“, sagte der Daimler-Chef Dieter Zetsche laut Redetext auf seiner letzten Hauptversammlung als Vorstandsvorsitzender.

Bei Mercedes-Benz Cars soll die Umsatzrendite 2019 bei sechs bis acht Prozent liegen. Zetsche bekräftigte, bis 2021 solle im Pkw-Geschäft wieder ein Renditekorridor von acht bis zehn Prozent erreicht werden, bei den Nutzfahrzeugen eine Rendite von acht Prozent.

~ ISIN DE0007100000 WEB http://www.daimler.com ~ APA084 2019-05-22/09:05