Schlägerei unter Betrunkenen am Grazer Hauptbahnhof mit Verletzten

Graz (APA) - Zwei betrunkene Männer sind am Dienstag bei einer Schlägerei mit drei Beteiligten am Grazer Hauptbahnhof verletzt worden. Nach Zeugenaussagen hatten zwei Obdachlose - 19 und 30 Jahre - auf einen 45-Jährigen aus dem Bezirk Graz-Umgebung eingeschlagen. Dabei wurden die beiden älteren Männer verletzt und ins UKH Graz gebracht, wie die Landespolizeidirektion am Mittwoch mitteilte.

Nach Angaben der Zeugen soll der 45-Jährige die Freundin des 30-jährigen Polen verbal belästigt und dem 19-jährigen Österreicher auf dessen Bitte keine Zigaretten gegeben haben. Das löste gegen 13.30 Uhr die Handgreiflichkeiten aus. Bei allen handelt es sich um amtsbekannte Personen, die zwei Verletzten waren zum Zeitpunkt der Schlägerei laut Polizei stark alkoholisiert. Die Männer werden angezeigt. Der Tumult zog etliche Schaulustige an, wenigstens einige davon alarmierten die nahe gelegene Polizeiinspektion Hauptbahnhof.