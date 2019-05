Wieder Erdbeben in niederländischer Erdgas-Region Groningen

Amsterdam (APA/Reuters) - Die niederländischen Erdgas-Region Groningen ist von einem Erdbeben erschüttert worden. Es hatte die Stärke 3,4, teilte das Meteorologieinstitut KNMI am Mittwoch mit. Damit war es eines der stärksten Beben in der Region, in der eines der größten Erdgasfelder Europas liegt. Berichte über Schäden lagen zunächst nicht vor.

Wegen der jahrzehntelangen Gasförderung kam es dort schon häufiger zu leichteren Erdstößen, wodurch Tausende Häuser beschädigt wurden. Das führte zu Protesten in der Bevölkerung. Nach einem ähnlich schweren Beben im Jänner 2018 entschied die Regierung, dass die Produktion bis 2030 gestoppt und in den nächsten Jahren so rasch wie möglich gedrosselt werden soll. Das Gasfeld wird von einem Gemeinschaftsunternehmen von Shell und Exxon Mobil betrieben.