Neuwahl - Bogner-Strauß und Faßmann nicht bei EU-Ministerrat

Brüssel (APA) - Die Minister Juliane Bogner-Strauß und Heinz Faßmann (beide ÖVP) nehmen wegen der innenpolitischen Entwicklungen in Österreich nicht an dem EU-Bildungsrat am heutigen Mittwoch in Brüssel teil. Bereits am gestrigen Dienstag hatte EU-Minister Gernot Blümel seine Teilnahme am Allgemeinen Rat abgesagt.

Blümel wäre am morgigen Donnerstag noch als österreichischer Vertreter des Teils Kultur und Audiovisuelles beim EU-Kulturrat vorgesehen. Ob er aber kommt, war am Mittwoch in Brüssel noch nicht klar. Ebenso war nicht absehbar, ob Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) am kommenden Montag an einem EU-Handelsrat in Brüssel teilnimmt.