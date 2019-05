Börse Tokio schließt uneinheitlich

Tokio (APA) - Der Tokioter Aktienmarkt ist am Mittwoch uneinheitlich aus dem Handel gegangen. Der Nikkei-225 Index schloss mit plus 10,92 Punkten oder 0,05 Prozent bei 21.283,37 Zählern. Der Topix Index hingegen fiel um 4,09 Punkte oder 0,26 Prozent auf 1.546,21 Einheiten. Im Nikkei-225 standen 103 Kursgewinnern 114 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 8 Titel.

Die Anleger an den asiatischen Börsen haben sich am Mittwoch zurückgehalten. Ein Medienbericht, demzufolge die USA erwägen, neben Huawei weitere chinesische Firmen auf ihre „schwarze Liste“ zu setzen, verunsicherte die Investoren. In China gab der Markt daraufhin wieder etwas nach, während der Leitindex in Tokio mehr oder weniger auf der Stelle trat. Sony-Titel verloren 0,64 Prozent, Tokyo Electron verzeichneten ein Minus von 0,88 Prozent.

Konjunkturdatenseitig standen für die Anleger heute bereits japanische Exportzahlen auf der Agenda. Japans Unternehmen haben im April den fünften Monat in Folge weniger Waren im Ausland verkauft. Die Exporte fielen um 2,4 Prozent verglichen mit dem Vorjahr, wie das Finanzministerium mitteilte. Von Reuters befragte Analysten hatten lediglich mit einem Minus von 1,8 Prozent gerechnet.

Damit mehren sich die Anzeichen, dass der Handelskonflikt zwischen den USA und China das asiatische Land in Mitleidenschaft zieht. Im ersten Quartal hatte die japanische Wirtschaft trotz schwächelnder Exporte überraschend zugelegt. Experten warnen jedoch von einem drohenden Konjunkturabschwung, weil der private Konsum angesichts kaum steigender Löhne und Gehälter schwach bleiben dürfte.

Unter den Einzelwerten brachen die Titel von Suzuki Motor um 5,52 Prozent ein. Zuvor hatte Reuters berichtet, dass die indische Kartellbehörde Vorwürfe prüft, wonach der indische Pkw-Hersteller Maruti Suzuki wettbewerbswidrige Praktiken angewandt habe. Suzuki Motor ist der Mehrheitseigner des indischen Autobauers.

An die Spitze im Tokioter Leitindex kletterten die Titel des Schiffsbauers Mitsui Engineering and Shipbuilding mit einem Aufschlag von 3,52 Prozent. Ähnlich gut gesucht waren die Anteilsscheine des Immobilienunternehmens Tokyu Fudosan mit plus 3,34 Prozent.

2019-05-22