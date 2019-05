Wiener Börse (Eröffnung) - ATX verliert am Vormittag 0,61 Prozent

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich am Mittwoch im Frühhandel schwächer präsentiert. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 3.007,85 Punkten nach 3.026,21 Einheiten am Dienstag errechnet, das ist ein Minus von 18,36 Punkten bzw. 0,61 Prozent.

In einem gemischten europäischen Börsenumfeld präsentierte sich der ATX am Vormittag klar im Minus. Am heimischen Aktienmarkt stehen mit präsentierten Geschäftszahlen Vienna Insurance Group (VIG), CA Immo und FACC im Fokus der Anleger.

Die Aktie des oberösterreichischen Luftfahrtzulieferers FACC reagierte auf die Vorlage von Geschäftszahlen mit einem deutlichen Abschlag von 3,9 Prozent. Das geplante Ende des Airbus A380 hat den Nettogewinn von FACC im Geschäftsjahr 2018/19 merklich gedrückt. Zudem lieferte das Unternehmen einen verhaltenen Ausblick. Wegen der Einführung von Neuprojekten werden die Margen von FACC im ersten Halbjahr 2019/20 „deutlich“ unter den Halbjahresmargen des Geschäftsjahres 2018/19 liegen.

Die VIG-Aktie ermäßigte sich um 0,6 Prozent. Der Versicherungskonzern hat im ersten Quartal wie erwartet einen höheren Vorsteuergewinn eingefahren. Die verrechneten Prämieneinnahmen stiegen um 2,9 Prozent auf 2,908 Mrd. Euro.

CA Immo bauten ein Minus von 0,7 Prozent. Der Immobilienkonzern hat im ersten Quartal 2019 seine Mieterlöse und das nachhaltige Ergebnis (FFO I) gesteigert, das Konzernergebnis wurde jedoch vor allem durch nicht cash-wirksame Bewertungseffekte auf 5,4 Mio. Euro gedrückt, ein Fünftel des Vorjahreswertes.

Klar im Minus standen auch die schwergewichteten Banken. Raiffeisen Bank International verbilligten sich um 1,4 Prozent und Erste Group kamen um 1,2 Prozent zurück. Im Energiebereich büßten die OMV-Papiere um 0,8 Prozent ein.

Der ATX Prime notierte bei 1.520,81 Zählern und damit um 0,54 Prozent oder 8,28 Punkte tiefer. Im prime market zeigten sich zwölf Titel mit höheren Kursen, 18 mit tieferen und sechs unverändert. In zwölf Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 328.697 (Vortag: 334.141) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 7,67 (8,31) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA127 2019-05-22/10:09