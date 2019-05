Ibiza-Video: Vengaboys in iTunes-Charts top, maschek redet drüber

Wien (APA) - Die popkulturelle Aufarbeitung der Ibiza-Affäre kommt ins Rollen: Nachdem sofort nach Veröffentlichung des verhängnisvollen Videos eine Unzahl an Memes kursierten, greifen nun heimische Kabarettisten das satirisch ergiebige Material auf. Unterdessen hievte die Affäre die Eurodance-Truppe Vengaboys auf Platz eins der österreichischen iTunes-Charts.

Der Hit „We‘re Going to Ibiza“ der niederländischen Band aus dem Jahr 1999 war in den vergangenen Tagen gewissermaßen zum Soundtrack der infolge der brisanten Enthüllungen rund um Ex-FPÖ-Politiker Johann Gudenus und Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache entstandenen Protestkultur geworden. Auch der deutsche Satiriker Jan Böhmermann postete bereits unmittelbar nach dem Auftauchen des Videos einen Youtube-Link zu dem Song auf Twitter.

„Wow, Going to Ibiza is #1 in Austria“ posteten die Vengaboys auf ihrem Twitter-Account, als es der Hit gestern auf Platz eins der heimischen iTunes-Charts schaffte. An Böhmermann gerichtet ging die Frage: „Hey @janboehm Did you make this happen?!“. Die Gruppe ist am 23. August bei einer 90er-Konzert-Party in Moosburg in Kärnten live zu erleben.

Auch die „Hausband“ von Christoph Grissemanns und Dirk Stermanns ORF-Show „Willkommen Österreich“ Russkaja leitete die Sendung gestern, Dienstag, Abend mit „We‘re Going to Ibiza“ ein. Die beiden Gastgeber ließen es sich dann nicht nehmen, die Affäre genüsslich auszuschlachten - indem sie u.a. das Video nachstellten und etwa den ORF an die Stelle der „Kronen Zeitung“ setzten. Auch die Kabarettisten von maschek arbeiteten sich im Rahmen der Sendung an dem Bildmaterial mit neuer Synchronisation ab. Der Clip „Neffentrick auf Ibiza“ zählt auf YouTube bereits rund 35.000 Aufrufe.

Einen weiteren satirischen Neudreh der Szenen in der Villa auf Ibiza stellte der Kabarettist Gernot Kulis auf seine Facebook-Seite. Der Musik-Kabarettist Blonder Engel veröffentlichte wiederum den neuen Song „Da Vizi auf Ibizi“ im Mafiosi-Tango-Stil.