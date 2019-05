Europas Leitbörsen am Vormittag uneinheitlich

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Leitbörsen haben sich am Mittwochvormittag nach der Erholung am Vortag uneinheitlich gezeigt. Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.40 Uhr mit minus 0,12 Prozent oder 4,16 Punkte bei 3.382,35 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg um 0,04 Prozent oder 4,35 Zähler auf 12.147,82 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,33 Prozent oder 24,13 Einheiten auf 7.353,05 Punkte.

Dank einer kleinen Entspannung im Handelskonflikt zwischen den zwei weltweit größten Volkswirtschaften USA und China hatten sich die europäischen Leitindizes tags zuvor wieder spürbar von ihrem Tief vom Wochenbeginn gelöst. Die Lage bleibt jedoch angespannt.

An Asiens Börsen hielten sich die Anleger mit Engagements zurück - zumal die USA erwägen, weitere chinesische Firmen auf ihre schwarze Liste zu setzen. Wessen Name darauf steht, wird hinsichtlich seiner Geschäftsbeziehungen zu US-Partnern streng kontrolliert. „Je nach Nachrichtenlage kommt es zu Kursausschlägen in beide Richtungen, wenngleich der Abgabedruck zuletzt zugenommen hat“, sagte Analyst Christian Schmidt von der Helaba. Andere Themen würden aktuell von den Anlegern eher ignoriert, wie etwa der Konflikt der USA mit dem Iran.

Nachdem die Berichtssaison weitgehend abgeschlossen ist, stehen mit Quartalszahlen nur noch vereinzelt Unternehmen im Blick, dagegen dürften indes Aktien nach Analystenkommentaren in den Fokus der Anleger rücken.

Adidas legten zwei Prozent auf 262,85 Euro zu. Hier hoben die Analysten der RCB das Kursziel für die Anteilsscheine des Sportartikelherstellers von 235 auf 275 Euro an und bestätigten das Anlagevotum „Outperform“. Die Marke und eine Werbeoffensive stünden bei dem Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach im Rampenlicht, schrieb Analyst Piral Dadhania. Eine tiefergehende Betrachtung habe ergeben, dass die Initiativen von Adidas auch darüber hinaus viele Chancen mit sich bringen dürften.

Schlusslicht im europäischen Leitindex waren mit einem Abschlag von 1,37 Prozent die Titel des Halbleiterherstellers ASML. Zuvor hatte die US-Investmentbank Goldman Sachs die Einstufung für die Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters auf „Buy“ mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Die Nachfrage sei gut, die neueste EUV-Anlage (3400C) erhöhe die Produktivität und die Bruttomargen sollten in der zweiten Jahreshälfte zulegen, fasste Analyst Alexander Duval zusammen.

Ebenso waren die Titel des italienischen Kreditinstituts Intesa Sanpaolo (minus 1,2 Prozent auf 1,95 Euro) am heutigen Handelstag bei Anlegern wenig beliebt. Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Zahlen von 2,20 auf 2,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf „Neutral“ belassen.

