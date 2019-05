Neuwahlen - Italienische Pressestimmen zur Regierungskrise

Rom/Wien (APA) - Auch in italienischen Medien waren die Ibiza-Affäre und die Regierungskrise in Österreich am Mittwoch erneut Thema:

„La Repubblica“ (Rom): „Das Wiener Durcheinander: Der Skandal, der Strache überrollt hat, ähnelt immer mehr einem Krimi (...) Bundeskanzler (Sebastian) Kurz ist am Montag mit einem schwierigen Vertrauensvotum im Parlament konfrontiert, das ihn zum Rücktritt bewegen könnte.“

„Il Giornale“ (Mailand): „Kurz auf der Kippe: Die Vertrauensfrage ist jetzt in den Händen der SPÖ, doch die Partei ist gespalten. Die politische Lage ist in dem vom Ibiza-Gate erschütterten Österreich noch alles andere als klar.“

„Il Messaggero“ (Rom): „Österreich vertraut sich einem teils aus Experten bestehenden Kabinett an. Die Superexperten sind nur bis zu einem gewissen Punkt unabhängig, denn sie sind von Kurz selber im Einklang mit den Parteien ernannt worden, die ihm die notwendigen Stimmen zur Ablehnung des Misstrauensantrags gegen die Regierung sichern sollen.“

„Il Fatto quotidiano“ (Rom): „Eine teils aus Experten bestehende Regierung wird Österreich nach dem Ibiza-Gate zu Wahlen im September führen. Es ist jedoch noch nicht sicher, ob das Vorhaben von Bundeskanzler Kurz gelingen wird. Sollte die Regierung Kurz am Montag scheitern, bleibt nur die Option einer reinen Expertenregierung offen. Viel hängt davon ab, was Kurz den Sozialdemokraten als Gegenleistung anbieten kann.“