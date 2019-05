Britische Inflation steigt über Zielwert der Notenbank hinaus

London (APA/Reuters) - Wenige Monate vor dem geplanten Brexit ist die Inflationsrate in Großbritannien wieder auf dem Vormarsch. Die Verbraucherpreise legten im April um 2,1 Prozent zum Vorjahr zu, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch mitteilte. Dies ist der höchste Wert im laufenden Jahr. Experten hatten sogar mit 2,2 Prozent gerechnet, nach einer Teuerungsrate von 1,9 Prozent im März.

Steigende Strom- und Gaskosten sorgten für Preisauftrieb. Die Inflationsrate ist damit wieder über die Zielmarke der britischen Notenbank von zwei Prozent hinausgeschossen. Diese hat mehrfach vor schwerwiegenden Folgen für den Fall eines ungeregelten EU-Ausstiegs des Vereinigten Königreichs gewarnt. Im schlimmsten Fall könnte die Teuerungsrate demnach auf über sechs Prozent steigen und die Konjunktur massiv einbrechen.

Die britische Premierministerin Theresa May ist mit ihrem mit der EU ausgehandelten Brexit-Abkommen bereits drei Mal im Parlament gescheitert, will das Austrittsgesetz jedoch im Juni erneut im Unterhaus einbringen. Der neue Entwurf soll eine Abstimmung der Abgeordneten über ein zweites Referendum zum EU-Austritt enthalten. Zudem sind darin engere Handelsbeziehungen zur EU vorgesehen. Die oppositionelle Labour-Partei und auch Brexit-Hardliner in ihrer eigenen Konservativen Partei kritisierten ihre Vorschläge. Die Frist für den Austritt läuft am 31. Oktober aus.

