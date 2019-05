Bewaffneter Mann raubte Bank in Wien aus

Wien (APA) - Ein bewaffneter Mann hat Dienstagmittag eine Bankfiliale in Wien-Alsergrund ausgeraubt. Er war dabei maskiert und bedrohte eine Angestellte mit einer Faustfeuerwaffe, ehe er mit der Beute in unbekannter Höhe flüchtete. Die Mitarbeiterin erlitt einen Schock und musste im Krankenhaus behandelt werden, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Um 11.00 Uhr hatte der Räuber die Bawag PSK und Post-Filiale in der Althanstraße betreten und sogleich Bargeld gefordert. Zu diesem Zeitpunkt waren laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer auch weitere Kunden anwesend. Sie blieben unverletzt. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.