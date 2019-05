Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis schwächer

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat sich am Mittwochvormittag schwächer präsentiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 71,67 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag hatte der Brent-Future zuletzt bei 72,18 Dollar notiert.

Bereits am Vorabend ist der Brentölpreis unter die Marke von 72 Dollar gerutscht, nachdem das Institut API einen unerwarteten Anstieg der US-Rohöllagerbestände berichtet hatte, schreiben die Commerzbank-Analysten. Dies werde von einigen Marktteilnehmern als Indiz für einen weniger angespannten Ölmarkt angesehen. Die offiziellen Lagerdaten veröffentlicht das US-Energieministerium heute Nachmittag.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Dienstag auf 71,71 Dollar pro Barrel gesunken. Am Montag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 72,47 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich mit 1.274,30 Dollar kaum verändert. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.274,60 Dollar (nach 14,43 Dollar am Montag) gehandelt.