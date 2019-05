Unfall mit mehreren Fahrzeugen 2 - Eine Leichtverletzte

Wien (APA) - Bei dem Unfall ist eine Frau, die sich in einem der beteiligten Pkw befunden hatte, leicht verletzt worden. Die 21-Jährige erlitt Rippenprellungen und wurde ins Spital gebracht, teilte Rettungssprecherin Corina Had am Mittwochvormittag mit. Der Einsatz der Rettungskräfte sei bereits beendet.