Waldbrände in Kanada - Tausende Menschen auf der Flucht

Edmonton (APA/dpa) - Fast 5.000 Menschen haben in der kanadischen Provinz Alberta wegen mehrerer Waldbrände Medienberichten zufolge ihre Häuser verlassen müssen. Eine entsprechende und verbindliche Anordnung gab die Provinzregierung in Edmonton am Dienstag (Ortszeit) bisher für den Ort High Level im Norden Albertas sowie für die Gemeinden Bushe River und Meander Rive.

Die Lage in den Gemeinden Chateh und Slave Lake, wo am Dienstag vier neue Feuer ausbrachen, stehe unter Beobachtung. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht. Die Ursache der Brände war noch nicht bekannt.

Die Feuer wüten seit zwei Tagen im Bezirk Mackenzie County nur wenige Kilometer von High Level entfernt. Sie haben sich bereits auf einer Fläche von etwa 800 Quadratkilometern ausgebreitet, wie der US-Sender CNN berichtete. Es handle sich um einige Feuer, die außer Kontrolle seien, zitierte der Sender die Provinzregierung weiter.

Die Feuerwehr setzte unter anderem Löschflugzeuge und schweres Gerät ein, um die Flammen zu löschen. Trockenheit begünstige aber, dass die Brandgefahr noch steige.