Wien (APA) - Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) wird nach dem Rücktritt von Heinz-Christian Strache (FPÖ) die Agenden des Vizekanzlers in der umgebildeten Regierung übernehmen. Das erfuhr die APA am Mittwoch aus dem Kanzleramt. Seine Angelobung erfolgt mit den neuen Ministern durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen um 13.00 Uhr in der Hofburg.

~ WEB http://www.oevp.at ~ APA215 2019-05-22/11:37