Lauda-Tod - Montezemolo: „50 Jahre echter Freundschaft“

Rom (APA) - Der ehemalige Ferrari-Präsident Luca Cordero di Montezemolo würdigt die „50 Jahre echter Freundschaft“, die ihn mit Niki Lauda verband. „Wir waren stets in Verbindung. Lauda stand mir in wichtigen Momenten meines Lebens nahe“, sagte Montezemolo im Interview mit der Sportzeitung „Corriere dello Sport“.

Zuletzt hatte Montezemolo mit Lauda vor drei Wochen vor dem GP in China telefoniert. „Das erste, was er mir gesagt hat war: ‘Ferrari ist ein Chaos ?. Als ich seine angestrengte und erstickte Stimme gehört habe, wollte ich am liebsten auflegen“, berichtete der 71-jährige Montezemolo.

„Ich habe Lauda 1973 kennengelernt. Wir sprachen über das Geld, das er von Ferrari verlangte, und zwar in österreichischen Schillingen. Ich sagte zu ihm: ?Warten sie bitte hier ?. Ich rannte zum Bahnhof von Bologna, um mir eine Wirtschaftszeitung mit den Währungskursen zu kaufen. Von Schillingen wusste ich nichts“, erzählte Montezemolo.

Als junger Sportdirektor Ferraris arbeitete Montezemolo eng mit Lauda zusammen. „Niki wohnte im Hotel Canalgrande in Modena. Abends gingen wir essen und er zahlte nie die Rechnung“, erinnert sich der Manager.

Lauda beeindruckte wegen seines Mutes, berichtete Montezemolo. „Er hatte den Mut eines Helden. Eineinhalb Monate nach dem Unfall auf dem Nürburgring wollte er um jeden Preis in Monza starten, wo er im Vorjahr den Titel gewonnen hatte. Vor dem Start sprach ich zu ihm durch den Helm. Ich sah, dass die Wunden wieder bluteten“, erzählt der Ex-Ferrari-Chef.

Montezemolo hob auch die Ehrlichkeit Laudas hervor. „Er war direkt und ehrlich, eine Person, wie es heute keine mehr gibt. Mir fehlt die Formel 1 dieser Jahre und mir fehlt er.“