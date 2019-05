Ordensfrau in Zentralafrikanischer Republik getötet

Bangui (APA) - Unbekannte Täter haben in einem Dorf im Südosten der Zentralafrikanischen Republik in der Nacht auf Montag eine Ordensfrau getötet. Der 77 Jahre alten Missionarin wurde der Kopf abgetrennt, wie die Kathpress in Berufung auf die Vatikan-Zeitung „Osservatore Romano“ und das Onlineportal „Vatican News“ am Mittwoch berichteten.

Die Spanierin Ines Nieves Sancho von der französischen Ordensgemeinschaft der „Gilles de Jesus de Massac Seran“ sei seit Jahrzehnten in dem bürgerkriegserschütterten Land tätig gewesen, hieß es. Sie lebte in der Stadt Nola in der Provinz Sangha-Mbaere, wo sie benachteiligten Mädchen Unterricht im Nähen erteilte. Die Ordensfrau wurde in ihrer Lehrwerkstatt getötet.

Das Motiv ist der Vatikanzeitung zufolge unklar. Zu den Hypothesen gehöre der Handel mit Organen, die in der Region als eine Art Glücksbringer angesehen würden, schrieb der „Osservatore“.