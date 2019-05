Wolken über Wolken: Belvedere zeigt in „Spontan erfasst“ Ölskizzen

Wien (APA) - Wolken über dem Meer, Wolken über dem Gipfel und Wolken über der Stadt: Wer dem aktuellen Regenwetter entfliehen will, kommt der Bewölkung in der neuen Ausstellung im Oberen Belvedere nicht aus. „Spontan erfasst“ nennt sich die Schau der Reihe „Im Blick“, die sich ab Donnerstag der „Faszination Ölskizze“ widmet. Neben Wolken stehen in den drei Kapiteln auch Landschaften und Figuren im Fokus.

„Im 19. Jahrhundert emanzipierte sich die Ölskizze, der Gang ins Freie ermöglichte den spontanen Gestus“, erläuterte Belvedere-Generaldirektorin Stella Rollig am Mittwoch bei der Presseführung. Verbesserte Reisemöglichkeiten und Farben in Tuben machten es Künstlern möglich, auch außerhalb des Ateliers in Öl zu malen. Und so verwundert es nicht, dass viele der insgesamt 50 ausgestellten Arbeiten - allesamt aus dem Bestand des Hauses - als eigenständige Werke Bestand haben. „Erst wenn man den Skizzen die ausgeführten Gemälde gegenüberstellt, tritt der Skizzencharakter hervor“, unterstreicht Kurator Rolf Johannsen.

In drei Fällen ist es gelungen, die Skizzen im Dialog mit ihren ausgeführten Nachfolgern zu präsentieren: Doch selbst Edmund Mahlknechts „Haus am See im Salzkammergut“ (1848/49) haftet wenig Skizzenhaftes an, wobei das viermal so große „Landschaft mit Bergsee“ dann doch einen direkten Vergleich zulässt. Deutlicher treten die Unterschiede dann schon bei Theodor von Hörmanns „Esparsettenfeld bei Znaim II“ (entstanden um 1893) und dem aus anderer Perspektive und deutlich detaillierter ausgeführten „Das große Esparsettenfeld bei Znaim IV“ hervor, das sich im Kapitel „Landschaft“ findet.

Der dritte Teil der Ausstellung rückt „Figuren“ ins Licht und präsentiert Vorstudien zu geplanten Deckengemälden in den damals neu gebauten Institutionen an der Wiener Ringstraße. Hier finden sich etwa zwei unterschiedlich detailliert ausgeführte Studien von Hans Canon zum für das KHM entworfenen Deckenbild „Der Sieg des Lichtes über die Finsternis“. Doch auch abseits der direkten Gegenüberstellung finden sich in der Schau, die auf Englisch treffend „Fast & Fluid“ benannt wurde, spannende Einblicke in die künstlerischen Umwälzungen im 19. Jahrhundert.

Wiederbegegnungen mit der in der eben zu Ende gegangenen Schau „Stadt der Frauen“ prominent vertretenen Tina Blau oder Wolkenstudien von Caspar David Friedrich über Adalbert Stifter bis hin zu Anton Romako oder Koloman Moser geben die Begeisterung für das Malen im Freien genauso wieder wie Landschaftsbilder von Emil Jakob Schindler, Olga Wisinger-Florian oder Wilhelm Busch.

„Die Skizzen erscheinen oft spannender: Direkt in der Natur gemalt, sind sie mit der Handschrift eines Dichters vergleichbar“, so der Kurator. Die Skizze sei „dichter dran, der Künstler reflektiert dabei nicht auf Konventionen oder Verkäuflichkeit des Bildes. Das ist so, als würden Sie eine Handschrift Goethes neben das gedruckte Buch legen.“

(S E R V I C E - Ausstellung in der Reihe „Im Blick“: „Spontan erfasst. Faszination Ölskizze“ im Oberen Belvedere. 23. Mai bis 8. September. Zur Ausstellung ist ein gleichnamiger Katalog erschienen, hg. von Stella Rollig und Rolf H. Johannsen, 136 Seiten, 19 Euro. Infos unter www.belvedere.at)

