Zielfahnder nahmen in Wien verurteilten Straftäter fest

Wien (APA) - Zielfahnder des Landeskriminalamtes Wien haben am Dienstag einen verurteilten Straftäter in Favoriten festgenommen. Der 25-jährige Deutsche war mit europäischem Haftbefehl wegen Erpressung, Körperverletzung, Beleidigung und Leistungserschleichung gesucht worden. Er wurde in die Justizanstalt gebracht, berichtete die Polizei am Mittwoch.

Der junge Mann war bereits 2013 in Deutschland verurteilt worden. Zielfahnder haben ihn schließlich in Wien ausgeforscht und in einer Wohnung festgenommen.