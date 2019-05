Wiener Rentenmarkt am Vormittag überwiegend leichter

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich heute, Mittwoch, am späten Vormittag überwiegend schwächer gezeigt. Ein leichter Renditeabschlag und damit ein Kursaufschlag bei der zweijährigen Referenzanleihe wurden festgestellt. Der Euro-Bund-Future zeigte sich indes leicht im Plus.

Wichtige Konjunkturdaten blieben in der Eurozone am Vormittag Mangelware. Die in Großbritannien deutlich anziehende Inflationsrate blieb überwiegend ungeachtet trotz ihres starken Anstiegs. Die Teuerung war im April um 2,1 Prozent gestiegen und hatte somit auch das Ziel der britischen Notenbank (Bank of England) übertroffen.

Heute um 11.30 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 166,52 um 3 Ticks über dem letzten Settlement von 166,49. Das bisherige Tageshoch lag bei 166,72, das Tagestief bei 166,44. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 28 Basispunkte. Der Handel verläuft bei durchschnittlichem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 202.448 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 1,03 (zuletzt: 1,02) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,25 (0,23) Prozent, die fünfjährige mit -0,26 (-0,27) Prozent und die zweijährige lag bei -0,56 (-0,55) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 45 (zuletzt: 45) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 43 (42) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 33 (33) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 4 (6) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsenkurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 111,25 111,44 1,03 45 111,57 Bund 29/02 10 0,75 102,44 102,49 0,25 43 102,56 Bund 24/10 5 0,00 110,37 110,54 -0,26 33 110,54 Bund 21/09 2 3,90 109,42 109,47 -0,56 4 109,49 ~