Anklage gegen mutmaßliche IS-Anhängerin in Deutschland

Karlsruhe (APA/dpa) - Die deutsche Bundesanwaltschaft hat vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf Anklage gegen eine junge Deutsche wegen Mitgliedschaft in der Terrororganisation „Islamischer Staat“ (IS) erhoben.

Wie die obersten Ankläger am Mittwoch in Karlsruhe mitteilten, wird der 26-Jährigen in dem Zusammenhang ein Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz vorgeworfen. Auch soll sie sich „in erheblichem Umfang völkerrechtswidrig Sachen der gegnerischen Partei angeeignet“ haben.

Die Ermittler werfen der Frau vor, sich 2014 in Syrien dem IS angeschlossen, dort einen Kämpfer geheiratet und mit diesem ein Kind bekommen zu haben. Mit dem Mann hatte sie den Angaben zufolge schon vor ihrer Ausreise übers Internet Kontakt. Später sei sie auch kurzzeitig mit einem höherrangigen IS-Mitglied verheiratet gewesen.

Mit ihrem Mann habe sie in vom IS besetzten Gebieten in Syrien und im Irak gewohnt - in Wohnungen und in einem Haus, die die Terrormiliz unter ihre Verwaltung gestellt hatte, nachdem die rechtmäßige Bewohner vor dem IS geflohen oder vertrieben worden waren.

Die Frau ließ sich der Bundesanwaltschaft zufolge von ihrem Mann das Schießen mit vollautomatischen Kriegswaffen beibringen und hatte einen Sprengstoffgürtel, der sich für ein Selbstmordattentat geeignet hätte. Diesen habe sie auch über einen Messengerdienst zum Verkauf angeboten. Nach der Inhaftierung ihres Mannes lebte die Angeschuldigte in einem IS-Frauenhaus. Sie wurde am 14. November 2018 in Bochum festgenommen und ist seit dem Folgetag in Untersuchungshaft.