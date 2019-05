Katholischer Priester in Mosambik erstochen

Maputo (APA) - Ein katholischer Ordenspriester, der in der Stadt Beira in Mosambik ein Institut für blinde Menschen geleitet hatte, ist erstochen worden. Örtliche Sicherheitsbehörden und die Erzdiözese Beira bestätigten laut Kathpress, dass Landry Ibil Ikwel bereits am Sonntag in einem Haus der Kongregation der Heiligen Herzen Jesu und Mariens von bisher Unbekannten mit einem Messer attackiert worden war.

An den Folgen der schweren Verletzungen starb der 34-Jährige schließlich im Krankenhaus. Der aus dem Kongo stammende Pater sei seit einigen Jahren in Mosambik tätig gewesen, hieß es.