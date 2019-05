Tote und Verletzte nach Autobombe in südostafghanischer Stadt Ghazni

Kabul (APA/dpa) - Bei einem Autobomben-Anschlag in der südostafghanischen Provinzhauptstadt Ghazni sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Weitere 15 Personen seien verletzt worden, sagte der Leiter des Provinzkrankenhauses in Ghazni, Bas Mohammed Hemat, am Mittwoch. Bisher hat sich niemand zu dem Angriff bekannt.

Sicherheitskräfte hatten laut dem Sprecher des Innenministeriums, Nasrat Rahimi, erkannt, dass ein Autobomben-Anschlag droht. Da der Fahrer nicht angehalten habe, sei erst auf die Räder des Wagens geschossen worden. Danach hätten die Sicherheitskräfte eine Rakete auf das Auto abgefeuert. Die Explosion ereignete sich unweit einer militärischen Einrichtung in der Provinzhauptstadt.

Die Angreifer nutzten dem Parlamentarier Arif Rahmani zufolge ein gestohlenes Humvee-Armeefahrzeug. Rahmani befürchtete weiter steigende Opferzahlen.

Derzeit gibt es Bemühungen, den langwierigen Konflikt in Afghanistan politisch zu lösen. Bisher gab es mehrere Gesprächsrunden zwischen Vertretern der USA und hochrangigen Taliban. Diese sollen zu direkten Gesprächen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban führen.

Die Bemühungen um eine politische Lösung gerieten in den vergangenen Wochen allerdings etwas ins Stocken. Die radikalislamischen Taliban hatten zudem einen Aufruf für eine Waffenruhe während des Fastenmonats Ramadan ignoriert.