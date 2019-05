Neuer GBV-Obmann sieht Sektor als Taktgeber für günstiges Wohnen

Wien (APA) - Der neue Obmann der Gemeinnützigen Bauvereinigungen (GBV), Bernd Rießland, sieht „seinen“ Sektor als wichtigen dämpfenden Faktor für die Wohnkostenentwicklung auch in anderen Bereichen. Mit ihrem Kostendeckungsprinzip würden die GBV auf die gewinnorientierten Märkte wirken, meinte Rießland nach seiner Kür am Verbandstag am Mittwoch. Auf die WGG-Reform hofft er trotz der Regierungskrise.

In Bundesländern, in denen die GBV-Unternehmen einen überdurchschnittlich hohen Anteil am Mietwohnungsmarkt stellen - wie etwa in OÖ -, liegen die Mietpreise der gewinnorientierten Anbieter mit plus 7 Prozent kaum über jenen des gemeinnützigen Sektors - in anderen Ländern wie Wien, Vorarlberg, Tirol oder der Steiermark dagegen um 25 bis 30 Prozent darüber. Die sozial-, wohn- und gesellschaftspolitische Funktion der GBV reiche also über ihren eigenen Bereich deutlich hinaus, so Rießland zur APA: „Wir definieren über das Kostendeckungsprinzip einen Referenzpreis - und damit, was Wohnen wirklich kostet.“

„Denn abgesehen von 1,80 Euro Grundmiete pro Quadratmeter und Monat dürfen wir im Neubau und im Bestand nur das verlangen, was es kostet.“ Damit gebe es einen Preis, der auch bei Wohnbauinitiativen zum Tragen komme, die ohne öffentliche Gelder realisiert werden. „Daher sind wir für die Funktionsfähigkeit des gesamten Marktes ein wesentlicher Spieler.“ Außerdem drücke man die Preise am Markt durch die eigene Angebotssteuerung, „denn eigentlich will der Markt immer einen Mangel“. Die GBV-Unternehmen hatten Anfang 2019 rund 33.600 Wohnungen in Bau, so viel wie seit den 1990er-Jahren nicht mehr. Heuer und 2020 dürfte der Sektor jeweils mehr als 16.500 Wohnungen fertigstellen und an die Bewohner übergeben.

Sorgen bereiten dem neuen GBV-Obmann, der auf den langjährig - seit 1992 - amtierenden Karl Wurm folgt, dass der Geschoßwohnbau in Österreich heute überwiegend vom „sonstigen Markt“, also gewinnorientierten Akteuren, bestritten wird, während es in den 1990er-Jahren erst ein Zehntel war. Damals erledigten die Gemeinnützigen 90 Prozent des Geschoßwohnbaus im Land, auch durch die seinerzeit dominante Förderung, in Wien waren es 80 Prozent. Aktuell liege der Anteil des GBV-Sektors bei nur noch 45 Prozent, 55 Prozent im Neubau entfallen auf institutionelle Investoren, Fondskonstruktionen, Vorsorgewohnungen und Eigennutzer. „Der am Kostendeckungsprinzip orientierte Markt wurde also stark zurückgedrängt.“

Dass die Reform des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes (WGG) aufgrund der Regierungskrise vorerst vielleicht gar nicht kommt, bedauert Rießland, der auch Generaldirektor-Stellvertreter der Sozialbau AG ist. Die Reform habe ja auch auf eine bessere Absicherung des Vermögens im gemeinnützigen Sektor abgezielt. Möglicherweise gelinge es, die WGG-Novelle „entweder im Konsens abseits der politischen Diskussionen“ umzusetzen - oder wenn nicht, dann sei hier wenigstens etwas „gut vorbereitet für eine künftige Regierung“. In der Novelle seien auch sehr viele „positive technische Verbesserungen im Kleingedruckten“ drinnen, die „hoffentlich auch mitgenommen werden“, weil sie zur Stabilisierung der Mieten führen würden.

Zu der bei der Reform auch geplanten Erleichterung für Mieter, die von ihrer Kaufoption auf die von ihnen bewohnte Wohnung Gebrauch machen wollten, sieht Rießland so hohe steuerliche Hürden, dass hier wohl kein „Run“ zu erwarten wäre. Und der Punkt „Bevorzugung von Österreichern“ bei der Wohnungsvergabe sei eigentlich nur „die Bestätigung des Status-quo“.

Den GBV-Sektor will Rießland - nach dem weitgehenden Abarbeiten der thermischen Sanierung der Wohnbauten - weiter in eine umweltschonende Zukunft führen. Systematisch wolle er nun die Solarstromproduktion in die Häuser hineintragen, nicht nur in Neubauten, auch in den Bestand. „Damit könnten wir 20 Prozent des Stromverbrauchs selbst erzeugen“, macht er sich für PV-Anlagen stark. Auch in Speicherlösungen könnten die Gemeinnützigen hineingehen, doch seien Lösungen für den Gebäudesektor um ein Mehrfaches teurer als für den Mobilitätsbereich, also Elektroautos, der Faktor betrage rund 4:1.

Überdies will Rießland, dass sich die Gemeinnützigen auch stärker als Partner in der Siedlungsentwicklung einbringen und als Entwickler in Geschäfts- und Gewerbezonen betätigen - und als Partner mit den gewerblichen „Kollegen“ der Branche. „Es geht nicht um Gut und Böse, sondern um ‚Gemeinsam‘“, lautet sein Credo.

Der 1955 geborene TU-Wien-Absolvent (Doktor der technischen Wissenschaften) hat davor bereits an der Musikuniversität Klavier studiert. Seine Berufslaufbahn begann Rießland 1981 an der TU Wien, ab 1985 war er im Wirtschaftsministerium tätig, ehe er 1989 zur Erste Bank wechselte; dort war er Bereichsleiter Immobilienfinanzierung, später auch Vorstandsmitglied der Erste Immobilien AG sowie der s-Wohnbaubank und der s-Bausparkasse. Seit 2010 gehört er dem Vorstand der Sozialbau AG an.

