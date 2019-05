EU-Wahl - Briten und Niederländer wählen als Erste

London/Den Haag (APA) - Am Donnerstag beginnt die EU-Wahl in den Niederlanden und Großbritannien. Zwar wollten die Briten ursprünglich bis zur Wahl längst die EU verlassen haben, da der Brexit nun bis spätestens 31. Oktober erfolgen soll, müssen sie an der EU-Wahl diesmal noch teilnehmen. Offizielle Ergebnisse dürfen erst nach dem Schließen des letzten Wahllokals in der EU, am Sonntag um 23.00 Uhr veröffentlicht werden.

In Großbritannien sind die Wahllokale von 8.00 Uhr bis 23.00 Uhr (Ortszeit) geöffnet. Ausgezählt werden die Stimmen erst am Sonntag, Wahlkreise in Nordirland zählen gar erst am Montag aus. Hochrechnungen und Prognosen planen die Briten keine. Eines scheint aber klar, die konservativen Tories von Premierministerin Theresa May dürften aufgrund ihres Brexit-Kurses von den Wählern abgewatscht werden.

So sieht eine aktuelle Umfrage von Poll of Polls die Tories nur mehr bei knapp unter zehn Prozent und bei sieben Sitzen im EU-Parlament. Damit wären die Tories nur mehr viertstärkste Partei in Großbritannien und im Vergleich zur EU-Wahl 2014 mehr als halbiert. Profitieren dürfte indes die Brexit-Partei des früheren UKIP-Chefs Nigel Farage, die laut der Umfrage jeder Dritte Brite bei der EU-Wahl wählen will, und somit auf 26 Sitze kommen könnte.

Doch auch Labour, die bei der EU-Wahl 2014 noch jeder vierte Brite wählte und auf 20 Sitze kam, dürfte aufgrund ihres unklaren Brexit-Kurses verlieren. So sieht aktuelle Umfrage Labour nur mehr bei 15 Sitzen (18,12 Prozent) und damit nur knapp vor den klar pro-europäischen Liberaldemokraten mit zwölf Sitzen (15,52 Prozent). Über Zugewinne dürfen sich wohl auch die Grünen (fünf Sitze/8,81 Prozent) und die Scottish National Party (3 Sitze/3,1 Prozent) freuen. Beide Parteien sprachen sich immer klar gegen einen EU-Austritt aus. Ebenfalls ins EU-Parlament schaffen dürfte es die von abtrünnigen Tory- und Labour-Abgeordneten gegründete Independent Group mit einem Sitz. Gleich viel Abgeordnete werden für UKIP, die 2014 noch stärkste Partei in Großbritannien war, und die walisische Regionalpartei Plaid Cymru prognostiziert.

In den Niederlanden sind die Wahllokale von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr geöffnet, an Bahnhöfen können die Stimmen schon ab Mitternacht abgeben werden. Gegen 21.00 Uhr plant das niederländische Fernsehen (NOS) eine Prognose auf der Grundlage von Wählerbefragungen (Exit Polls).

Bei den Provinzwahlen Ende März ging die junge national-populistische Partei Forum voor Democratie (FvD), die selbst Rechtspopulisten Geert Wilders blass aussehen ließ, als Sieger hervor. Die liberale ALDE-Fraktion im EU-Parlament dürfte mit den zwei Regierungsparteien Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD/5) von Ministerpräsident Mark Rutte und Democraten 66 (D66/2) insgesamt sieben Sitze erhalten. Ebenso viele Sitze werden mittlerweile aber auch schon den Europäischen Konservativen und Reformern (EKR), fünf für die 2016 gegründete FvD von Thierry Baudet und zwei für die CU, deren Wähler großteils aus dem traditionellen calvinistischen Milieu kommen, prognostiziert.

Die der EVP angehörige CDA (Christen-Democratisch Appèl) könnte von fünf auf drei Mandate abstürzen, auch die sozialdemokratische Partij van de Arbeid (PvdA) dürfte künftig nur mehr drei Abgeordnete (minus eins) stellen. GroenLinks könnte den Mandatsstand hingegen um eines auf drei erhöhen.

Insgesamt sind europaweit 430 Millionen Menschen in 28 Ländern wahlberechtigt. Die Wahlsysteme sind dabei national geregelt. Am Freitag wählen die Iren und Tschechen, die zwei Wahltage haben und auch am Samstag zu den Urnen schreiten können. Nur am Samstag wählen Lettland, Malta und die Slowakei, ehe es am Sonntag zu einem Großwahltag mit den restlichen 21 Ländern, darunter Österreich, kommt.