Europas Leitbörsen im Verlauf weiterhin uneinheitlich

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch im Verlauf weiter uneinheitlich tendiert. Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 fiel um 5,78 Einheiten oder 0,17 Prozent auf 3.380,73 Punkte. Der DAX in Frankfurt notierte gegen 12.45 Uhr mit 12.148,46 Punkten und plus 4,99 Einheiten oder 0,04 Prozent.

Der FTSE-100 der Börse London stieg um 24,49 Zähler oder 0,33 Prozent und steht nun bei 7.353,41 Stellen. Während der Handelskonflikt zwischen den USA und China weiterhin die internationalen Märkte bestimmt, könnte in Europa zudem nun der Brexit wieder die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen.

Am Vortag war bekanntgeworden, dass die britische Premierministerin Theresa May das EU-Austrittsabkommen im Juni erneut im Unterhaus einbringen will. Zuvor ist May mit ihrem mit der EU ausgehandelten Brexit-Abkommen bereits drei Mal im Parlament gescheitert. Der neue Entwurf soll eine Abstimmung der Abgeordneten über ein zweites Referendum zum EU-Austritt enthalten. Zudem sind darin engere Handelsbeziehungen zur EU vorgesehen. Die oppositionelle Labour-Partei und auch Brexit-Hardliner in ihrer eigenen Konservativen Partei kritisierten ihre Vorschläge. Die Frist für den Austritt läuft am 31. Oktober aus.

Nachdem die Berichtssaison weitgehend abgeschlossen ist, stehen mit Quartalszahlen nur noch vereinzelt Unternehmen im Blick. Dagegen rückten bereits am Vormittag Aktien nach Analystenkommentaren in den Fokus der Anleger.

So legten Adidas rund zwei Prozent auf 262,85 Euro zu. Die Analysten der RCB hoben das Kursziel für die Anteilsscheine des Sportartikelherstellers von 235 auf 275 Euro an und bestätigten das Anlagevotum „Outperform“. Die Marke und eine Werbeoffensive stünden bei dem Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach im Rampenlicht, schrieb Analyst Piral Dadhania.

Im Verlauf bildeten die Titel des italienischen Kreditinstituts Intesa Sanpaolo (minus 1,2 Prozent auf 1,95 Euro) das Schlusslicht im Euro-Stoxx-50. Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo nach Zahlen von 2,20 auf 2,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf „Neutral“ belassen.

Mit Verlusten zeigten sich im Eurozonen-Leitindex ebenso die Titel des Halbleiterherstellers ASML mit minus 1,15 Prozent. Die US-Investmentbank Goldman Sachs hatte die Aktien des Chipindustrie-Ausrüsters zuvor auf „Buy“ mit einem Kursziel von 192 Euro belassen. Die Nachfrage sei gut, die neueste EUV-Anlage (3400C) erhöhe die Produktivität und die Bruttomargen sollten in der zweiten Jahreshälfte zulegen, fasste Analyst Alexander Duval zusammen.

