Ibiza-Video: Lega schließt Kontakte zu russischen Kreisen aus

Rom/Wien (APA) - Italiens rechte Regierungspartei Lega schließt nach der Veröffentlichung des Skandalvideos, der zum Rücktritt des Vizekanzlers und FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache geführt hat, intransparente Kontakte zu russischen Kreisen aus. „Ich weiß nichts von Kontakten zu Russen“, kommentierte Staatssekretär Giancarlo Giorgetti, „Nummer zwei“ der Lega, im Gespräch mit ausländischen Journalisten in Rom.

Die jüngsten politischen Entwicklungen in Wien wollte Giorgetti am Mittwoch nicht kommentieren. Die Lega um Innenminister Matteo Salvini, die seit einem Jahr in einer Koalition mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung in Rom regiert, hat ebenso wie die FPÖ eine Kooperationsvereinbarung mit Wladimir Putins Partei Einiges Russland abgeschlossen. Salvini, der sich gegen die EU-Sanktionen gegen Russland ausspricht, hat auch bereits mehrmals Moskau besucht.