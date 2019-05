Frankfurter Rentenmarkt tendiert kaum verändert

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Mittag leicht um 0,01 Prozent auf 166,53 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug minus 0,066 Prozent.

Trotz kleinerer Verluste halte der Bund-Future ein hohes Niveau, schrieb Devisenexperte Patrick Boldt von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Das Gemisch aus politischen Unsicherheitsfaktoren, wie etwa dem Handelskonflikt zwischen China und den USA, der Iran-Krise und dem ungeklärten Brexit, sorge für eine Abneigung gegenüber Risiken.

Am Abend könnten Nachrichten aus den USA für etwas Bewegung sorgen. Die amerikanische Notenbank Fed veröffentlicht dann ihr Protokoll zur jüngsten Zinssitzung. Fachleute erhoffen sich Hinweise auf den geldpolitischen Kurs.

Es gab 61 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,67 Prozentpunkten. Dem stand ein Gewinner mit einem Kursaufschlag von 0,01 Prozentpunkten gegenüber. Unterm Strich kaufte die Bundesbank Anleihen in einem Volumen von 0,1 Millionen Euro.