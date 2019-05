Tiroler Euregio beschwor bei Sitzung Einigkeit

Franzensfeste/Innsbruck (APA) - Die Tiroler Euregio bestehend aus Tirol, Südtirol und dem Trentino hat am Mittwoch im Südtiroler Franzensfeste getagt. Bei der Vorstandssitzung des Europäischen Verbunds für territoriale Zusammenarbeit (EVTZ), die Institution der Europaregion Tirol, beschworen die Landeshauptleute Günther Platter (ÖVP), Maurizio Fugatti (Lega) und Arno Kompatscher (SVP) vor allem Einigkeit in Sachen Verkehr.

Eine zentrale Rolle nehme dabei die Verlagerung des Schwerverkehrs von der Straße auf die Schiene ein, hieß es. Außerdem sollen über die Bildung eines Korridors von München bis Verona noch besser die Hilfen der EU genutzt werden. Südtirols Landeshauptmann Kompatscher berichtete zudem darüber, dass in die neue Konzession für die Brennerautobahn auf italienischer Seite eine Umweltmaut eingebaut werden konnte. Platter bezeichnete dies als wichtigen Schritt in Richtung einer schon lange geforderten Korridormaut. Verbessert werden soll aber auch der Informationsaustausch über die Verkehrslage und etwaige verkehrseinschränkende Maßnahmen. Hierzu wurde eine eigene Homepage eingerichtet.

Lega-Politiker Fugatti nahm zum ersten Mal an einer EVTZ-Sitzung teil. Er steht seit der Landtagswahl im vergangenen Oktober dem Trentino vor. Amtskollege Platter gab sich zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit auch weiterhin funktionieren wird. Die Europaregion Tirol sei ein Vorbild in ganz Europa und gerade in einer Zeit der Instabilität wäre dies von besonderer Bedeutung.

Die Landeshauptleute beschlossen, der Europaregion mehr Sichtbarkeit zu geben. Dazu sollen an den Außengrenzen entsprechende Hinweisschilder aufgestellt werden. Zudem soll ab dem kommenden Schuljahr in allen Klassen eine neue Landkarte des Gebietes der Europaregion aufgehängt werden.

Weiters sollen auch die Euregio-Aktionstage fortgeführt werden. Am 21. September zum Euregio Fest und am 21. Oktober zum Abschluss des Maximilian-Gedenkjahres sollen die öffentlichen Verkehrsmittel für Inhaber eines Abos in der gesamten Europaregion kostenlos benützt werden. Erstmals wird zudem ein Landesfeuerwehr-Jugendwettbewerb der Euregio ausgetragen.