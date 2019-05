US-Kampfjets begleiten erneut russische Flugzeuge vor Alaska

Washington (APA/dpa) - Am zweiten Tag in Folge ist es vor Alaska zu Zwischenfällen mit amerikanischen und russischen Kampfflugzeugen gekommen. Russische Bomber seien in eine von den Amerikanern überwachte Flugüberwachungszone eingedrungen, teilte das nordamerikanische Luftraum-Verteidigungskommando NORAD am Mittwoch mit. US-Jets hätten die russischen Flugzeuge wieder hinaus begleitet.

Die russischen Flieger seien jedoch zu keiner Zeit in US-Luftraum oder kanadischen Luftraum eingedrungen, hieß es. Die russische Nachrichtenagentur TASS berichtete unter Berufung auf ein Statement des russischen Verteidigungsministeriums, es habe sich um geplante Beobachtungsflüge gehandelt. „Zwei strategische Bomber vom Typ Tu-95MS mit Raketen an Bord haben geplante Flüge über den neutralen Gewässern von Tschuktschensee, Beringsee und Ochotkischem Meer und ebenso entlang der Westküste Alaskas und der Aleuten durchgeführt“, zitiert die russische Agentur aus dem Statement. Die russischen Flugzeuge seien von F-22-Maschinen der Amerikaner streckenweise „beschattet“ worden.

Nach amerikanischen Angaben handelt es sich um den vierten oder fünften ähnlichen Vorfall in diesem Jahr.