Anklage gegen mutmaßliche IS-Unterstützerin in Deutschland erhoben

Karlsruhe (APA/AFP) - Die deutsche Bundesanwaltschaft hat im Zusammenhang mit einem offenbar 2017 geplanten Anschlag auf eine Großveranstaltung in Deutschland eine mutmaßliche Unterstützerin der Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ (IS) angeklagt.

Gegen die 42-jährige Deutsche wurde Anklage vor dem Oberlandesgericht Hamburg erhoben, wie die Behörde am Mittwoch in Karlsruhe mitteilte. Sie war im Dezember festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft.

Songül G. hatte den Ermittlern zufolge von Deutschland aus regelmäßigen Kontakt zur in Syrien lebenden Marcia M., die demnach mit dem mutmaßlichen IS-Mitglied Oguz G. in die Anschlagsplanungen eingebunden war. Mit dem geplanten Anschlag in Deutschland sollten nach Erkenntnissen der Ermittler zahlreiche Menschen bei einer Großveranstaltung getötet werden.

Dazu sollten laut Bundesanwaltschaft anschlagsbereite Islamisten nach Deutschland geschleust werden, zu Tarnungszwecken sollten sie in der Zwischenzeit eingeweihte „Glaubensschwestern“ heiraten.

Um die Anschlagspläne zu unterstützen, registrierte Songül G. nach Erkenntnissen der Ermittler im September 2016 unter falschen Personalien eine Mobilfunknummer und legte mit dieser zwei Accounts bei Messengerdiensten an. Zudem soll sie sich bereit erklärt haben, einen der potenziellen Attentäter bei sich aufzunehmen und zu heiraten.

Vor dem Hintergrund dieser Zusage versuchten laut Bundesanwaltschaft zwei anschlagsbereite Männer im November 2016 aus Syrien in Richtung Deutschland auszureisen. Allerdings gelang es ihnen nicht, Syrien zu verlassen.

Die IS-Pläne für einen Anschlag in Deutschland im Jahr 2017 und seine Vereitelung durch die Sicherheitsbehörden waren durch Medienberichte bekannt geworden. Demnach sollten 2016 drei Teams von Attentätern nach Deutschland reisen, um einen verheerenden Anschlag womöglich auf ein Musikfestival zu verüben.