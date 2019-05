Wiener Börse (Einheitswerte) - Uneinheitliche Tendenz

Wien (APA) - Bei den im standard market auction der Wiener Börse gelisteten Aktien sind am Mittwoch drei Kursgewinnern drei -verlierer und drei unveränderte Titel gegenüber gestanden. Meistgehandelte Titel waren Oberbank Stämme mit 792 Aktien (Einfachzählung).

Die Tagesgewinner bei den Aktien im standard market auction waren Gurktaler Stämme mit plus 8,79 Prozent auf 9,90 Euro (60 Aktien), Frauenthal mit plus 1,77 Prozent auf 23,00 Euro (20 Aktien) und Rath mit plus 0,74 Prozent auf 27,20 Euro (156 Aktien).

Die Verlierer waren Linz Textil mit minus 3,33 Prozent auf 290,00 Euro (sieben Aktien), Volksbank Vorarlberg mit minus 3,23 Prozent auf 30,00 Euro (241 Aktien) und K Industries mit minus 0,95 Prozent auf 52,00 Euro (186 Aktien).

Im direct market plus gewannen im Verlauf Eyemax Real Estate 2,09 Prozent auf 9,78 Euro (550 gehandelte Stück). Am anderen Ende der Kursliste rutschten am Nachmittag startup300 um 6,67 Prozent auf 6,44 Euro (6.536 Stück) tiefer.