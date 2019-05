Filmfestspiele Cannes: DiCaprio und Pitt geben sich als beste Freunde

Cannes (APA/dpa/AFP/Reuters) - Viel kumpelhaftes Gehabe zwischen Hollywoods Topstars Leonardo DiCaprio und Brad Pitt sowie eine Liebeserklärung von Regisseur Quentin Tarantino an seine Frau Daniella Pick - das waren am Mittwoch die Höhepunkte der von internationalen Medien gestürmten Pressekonferenz am Tag nach der Weltpremiere des „Once upon a time... in Hollywood“ bei den Filmfestspielen in Cannes.

Der überlange Film spielt im Jahr 1969. Leonardo DiCaprio verkörpert Rick Dalton, einen Fernseh- und Kinostar, der vor allem auf die Rolle des Bösewichts gebucht ist. Brad Pitt gibt dessen Stuntman und loyalen Freund Cliff Booth, der Dalton ans Set und durch die Stadt chauffiert. „Ich habe mich sofort mit meinem Charakter identifiziert“, sagte DiCaprio. Auch er sei in der Filmindustrie aufgewachsen. „Ich habe viele Freunde in diesem Business und ich bin extrem dankbar für das, was ich habe.“

Außerdem sei die Zusammenarbeit mit Brad Pitt wunderbar gewesen. „Es ist unglaublich leicht und angenehm, ihn an seiner Seite zu haben“, so DiCaprio. „Wir sind die gleiche Generation und haben unsere Karriere ungefähr zur gleichen Zeit begonnen.“ Pitt gab das Kompliment über die erste gemeinsame Arbeit der beiden Superstars zurück. „Es war eine unkomplizierte Zusammenarbeit. Es war auch sehr amüsant, wir haben viel gelacht. (...) Ich hoffe, dass wir das bald einmal wiederholen können.“

Tarantino (56) nutzte die Chance, seiner Frau Daniella Pick (35) eine öffentliche Liebeserklärung zu machen. „Meine persönliche Bilanz sieht heute ganz anders aus, als sie vor drei, fünf oder zehn Jahren ausgesehen hätte“, sagte er - und erklärte sogleich warum: „Ich habe vor sechs Monaten geheiratet, das habe ich vorher noch nie gemacht - und jetzt weiß ich auch, warum: Ich habe auf das richtige Mädchen gewartet.“ Die israelische Sängerin und Schauspielerin, die an der Seite Tarantinos in den vergangenen immer wieder begehrtes Foto-Objekt am Roten Teppich war und auch selbst eine Rolle in dem Film spielt, saß dabei im Raum.

Komplimente gab es aber auch für Tarantino selbst: „Es gibt sehr wenige Leute, die so ein Wissen über die Welt des Kinos und des Fernsehens haben wie er. Mit Quentin zu sprechen ist wie mit einer Datenbank zu sprechen. Dieser Film ist seine Liebesgeschichte mit dem Kino“, sagte Leonardo DiCaprio.

„Once upon a time... in Hollywood“ soll Mitte August in Österreich starten.