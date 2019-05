Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe B1)

4 neue Minister in der österreichischen Regierung

Wien - Die Regierung von Österreich hat nach der Regierungs-Krise 4 neue Minister. Sie sind von Bundespräsident Alexander van der Bellen ernannt worden. Die neuen Minister ersetzen die Minister von der FPÖ, die alle aus der Regierung ausgeschieden sind.

Der neue Vizekanzler ist der Finanzminister Hartwig Löger. Er ist wie Bundeskanzler Sebastian Kurz von der ÖVP. Jetzt kann die Regierung weiter arbeiten. Sie ist aber eine Übergangs-Regierung. Das heißt, sie ist nur bis zu der Neuwahl im September im Amt.

Erklärung: Regierungs-Krise in Österreich

Wenn eine Regierung Probleme hat und nicht mehr richtig weiter arbeiten kann, nennt man das Regierungs-Krise. In Österreich gibt es eine Regierungs-Krise wegen dem sogenannten Ibiza-Video. Deshalb musste Vizekanzler Heinz-Christian Strache von der FPÖ zurücktreten.

Außerdem entließ Bundeskanzler Kurz den Innenminister Herbert Kickl von der FPÖ. Aus Protest dagegen verließen alle FPÖ-Minister freiwillig die Regierung. Nun gibt es im September eine Neuwahl. Danach gibt es eine neue Regierung.

Erklärung: Ibiza-Video

Vor kurzem ist ein geheim aufgenommenes Video veröffentlicht worden. Das Video wurde im Jahr 2017 auf der spanischen Insel Ibiza aufgenommen. Darin verspricht FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache einer angeblich reichen Frau aus Russland, dass sie Aufträge vom Staat bekommt.

Dafür soll sie die Kronen Zeitung kaufen. Dann soll sie Journalisten entlassen, die kritisch über die FPÖ schreiben. Außerdem soll die Frau der FPÖ viel Geld für die Nationalrats-Wahl 2017 spenden. Solche Abmachungen sind aber verboten.

Wohnen wurde in Österreich seit 2014 teurer

Wien - In den letzten Jahren ist das Wohnen in Österreich deutlich teurer geworden. Die Mieten stiegen von 2014 bis 2018 um 13 Prozent. Das geht aus einem Bericht der Statistik Austria hervor. Auch die Preise für Häuser und Eigentums-Wohnungen sind gestiegen. Sie haben sich sogar um über 25 Prozent erhöht.

Am teuersten sind die Mieten in Salzburg, Vorarlberg und Tirol. Wien kommt an der 4. Stelle. Am Billigsten wohnt man im Burgenland und in Kärnten.

Erklärung: Statistik Austria

Die Statistik Austria ist ein Amt in Österreich. Die Statistik Austria wertet Informationen und Daten aus. Sie kann zum Beispiel ausrechnen, wie viele Menschen in Österreich leben. Sie kann aber auch ausrechnen, wie viel Geld die Menschen in Österreich im Durchschnitt verdienen.

4.000 verletzte Fußgänger pro Jahr in Österreich

Wien - Auf der ganzen Welt sterben jedes Jahr mehr als eine halbe Million Fußgänger im Straßen-Verkehr. Das heißt, dass jede Minute irgendwo auf der Welt ein Fußgänger stirbt. In Österreich verletzten sich im Jahr 2018 fast 4.000 Fußgänger im Straßen-Verkehr, 47 davon starben.

Besonders gefährlich ist der Straßen-Verkehr für ältere Menschen. Die Hälfte aller verletzten Fußgänger ist über 65 Jahre alt. Die Gefahren im Straßen-Verkehr erhöhen sich, wenn es dunkel wird. Eine weitere Gefahr für Fußgänger ist die Ablenkung durch ein Handy.

Bio-Milch wird in Österreich immer beliebter

Wien - 18 Prozent der Milch in Österreich ist Bio-Milch. Der Bio-Milch Anteil in Österreich gehört im weltweiten Vergleich zu den höchsten. Immer mehr Menschen trinken Bio-Milch und kaufen Produkte aus Bio-Milch wie Joghurt und Käse. Bio-Butter wurde dagegen weniger gekauft. Auch Schlagobers und Sauerrahm aus Bio-Milch wurden nicht so viel gekauft.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++