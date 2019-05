Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

In der österreichischen Regierung gibt es 4 neue Minister

Wien - Die Regierung von Österreich hat 4 neue Minister. Grund dafür ist die Regierungs-Krise. Die neuen Minister ersetzen die Minister von der FPÖ. Alle FPÖ-Minister sind weg aus der Regierung.

Der Finanzminister Hartwig Löger ist jetzt der neue Vizekanzler. Löger ist von der ÖVP. Bundeskanzler Kurz ist auch von der ÖVP. Die Regierung soll jetzt bis zu der Wahl im September weiter arbeiten.

Erklärung: Regierungs-Krise in Österreich

Wenn eine Regierung Probleme hat und nicht mehr weiter arbeiten kann, nennt man das Regierungs-Krise. Österreich hat eine Regierungs-Krise wegen dem sogenannten Ibiza-Video. Vizekanzler Heinz-Christian Strache musste deshalb mit der Politik aufhören. Außerdem entließ Bundeskanzler Kurz den Innenminister Herbert Kickl. Kickl ist von der FPÖ.

Aus Protest gegen Kurz verließen alle FPÖ-Minister freiwillig die Regierung. Bundeskanzler Kurz hat die FPÖ-Minister nun ersetzt. Die 4 neuen Minister sollen jetzt die Arbeit bis zur Wahl machen.

Erklärung: Ibiza-Video

Das Ibiza-Video wurde im Jahr 2017 heimlich auf der Insel Ibiza aufgenommen. Die Insel Ibiza gehört zu Spanien. In dem Video sieht man den FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache.

Strache spricht mit einer angeblichen reichen Frau aus Russland über verbotene Partei-Spenden für die FPÖ. Außerdem soll die Frau die Kronen Zeitung kaufen. Dann soll sie Journalisten entlassen, die kritisch über die FPÖ schreiben.

In Österreich ist Wohnen in den letzten 5 Jahren teurer geworden

Wien - In Österreich wird das Wohnen immer teurer. Die Mieten sind in den letzten 5 Jahren um 13 Prozent teurer worden. Auch das Kaufen von Häusern und Wohnungen ist teurer geworden. Da erhöhten sich die Preise sogar um 25 Prozent. Das sind Daten von der Statistik Austria.

Am teuersten sind die Mieten in Salzburg, Vorarlberg und Tirol. Am billigsten sind die Mieten im Burgenland und in Kärnten.

Erklärung: Statistik Austria

Die Statistik Austria ist ein Amt in Österreich. Die Statistik Austria sammelt Daten und Informationen. Daraus berechnet sie zum Beispiel, wie viele Menschen in Österreich leben und wie viel Geld sie verdienen.

Im Jahr 2018 wurden in Österreich 4.000 Fußgänger verletzt

Wien - Auf der ganzen Welt sterben jedes Jahr sehr viele Fußgänger im Straßen-Verkehr. In Österreich verletzten sich im Jahr 2018 4.000 Fußgänger im Straßen-Verkehr. 47 Fußgänger starben.

Besonders gefährlich ist der Verkehr aber für ältere Menschen. Die Hälfte aller verletzten Fußgänger sind nämlich über 65 Jahre alt. Besonders gefährlich ist es für Fußgänger, wenn es dunkel wird. Gefährlich ist auch, wenn die Fußgänger dauernd aufs Handy schauen.

Die Österreicher trinken immer mehr Bio-Milch

Wien - Die Menschen in Österreich kaufen immer mehr Bio-Milch und Produkte, die aus Bio-Milch gemacht werden. Fast ein Fünftel von der Milch in Österreich ist Bio-Milch.

Besonders beliebt ist Bio-Trinkmilch. Auch Bio-Käse und Bio-Joghurt mögen die Österreicher immer mehr. Die Österreicher kaufen aber weniger Butter, Sauerrahm und Schlagobers aus Bio-Milch.

