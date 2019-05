US-Börsen zur Eröffnung mit leichten Verlusten

New York (APA) - Die US-Börsen haben am Mittwoch kurz nach Handelsbeginn mit leichten Verlusten tendiert. Gegen 16.15 Uhr fiel um der Dow Jones Industrial Index um 32,42 Einheiten oder 0,13 Prozent auf 25.844,91 Zähler. Der S&P-500 Index verlor 2,76 Punkte oder 0,10 Prozent auf 2.861,60 Zähler. Der Nasdaq Composite Index gab um 9,79 Punkte oder 0,13 Prozent auf 7.775,93 Einheiten nach.

Nach wie vor sorgen die Streitigkeiten zwischen den USA und China für Unsicherheit. Marktteilnehmer können sich derzeit keinen klaren Reim daraus machen, wohin die Reise beim Zollstreit letztendlich gehen wird, hieß es am Markt. Anleger reagierten nun wieder verstärkt mit Zurückhaltung, nachdem einem Bericht zufolge die US-Regierung erwägen soll, weiteren chinesischen Unternehmen ähnliche Sanktionen wie im Falle von Huawei aufzuerlegen.

Der chinesische Handyhersteller war zuletzt auf die „schwarze Liste“ geraten. Dem Unternehmen droht wegen der Sanktionen den Zugriff auf wichtige US-Technologien zu verlieren, darunter das Handy-Betriebssystem Android von der Google-Mutter Alphabet. Huawei will deshalb sein eigenes Betriebssystem spätestens zum nächsten Frühjahr einsatzbereit haben. Alphabet tendierten im Frühhandel kaum verändert mit einem geringfügigen Minus von 0,08 Prozent.

Die Zollerhöhungen seitens der USA gegen China sowie die Sanktionen gegen Huawei haben das Reich der Mitte einem Bericht der South China Morning Post zufolge dazu veranlasst, seine gesamten wirtschaftlichen Beziehungen zu den USA zu überdenken. In dem Bericht heißt es, China erwäge, den Kauf von Erdgas aus den USA einzustellen. Im Jahr 2017 kaufte China US-amerikanisches Roh- und Flüssigerdgas im Wert von 6,3 Milliarden US-Dollar.

Adidas, Nike und Puma haben zusammen mit anderen Schuhherstellern vor den Konsequenzen der neuen Zollpläne von US-Präsident Donald Trump gewarnt. In einem gemeinsamen Brief bezeichneten am Dienstag mehr als 170 Unternehmen aus der Schuhindustrie solche Pläne als „katastrophal“. Sie forderten Trump auf, Schuhe von der Liste der Waren zu streichen, die er mit neuen Strafzöllen belegen will. Während Adidas (plus 1,63 Prozent) und Puma (2,20 Prozent) in Europa jeweils Kursgewinne verbuchen konnten, verloren die Nike-Titel im Dow Jones 0,53 Prozent.

Ebenfalls geprägt vom Handelsstreit bleibt die Apple-Aktie, die am Mittwoch im Frühhandel um 0,91 Prozent fiel. Analyst Rod Hall von Goldman Sachs rechnet in einer aktuellen Studie mit deutlichen Gewinneinbußen bei Apple, sollte der Verkauf seiner Produkte als Vergeltung für die US-Sanktionen gegen Huawei in China verboten werden. Der Analyst schätzt den Einfluss auf den Gewinn je Aktie von Apple auf 29 Prozent.

Im Chipsektor waren Qualcomm zuletzt wegen der Lieferbeziehung mit Hauwei von dem Streit belastet worden. Die Aktie sackte um satte 10,60 Prozent ab. Damit verschärfen die Papiere ihre Talfahrt wegen eines US-Urteils, das die Machtverhältnisse im Geschäft mit Smartphone-Chips verschieben könnte. Eine Richterin verbot es Qualcomm unter anderem, Lieferungen vom Erwerb einer separaten Patentlizenz abhängig zu machen.

Abseits des Zollstreits steht das später erwartete Protokoll von der jüngsten Sitzung der US-Notenbank Fed im Blickfeld. Auf Unternehmensseite sorgen außerdem erneut Zahlen von Handelsunternehmen für Gesprächsstoff. Lowe‘s knüpfte an die schlechten Nachrichten an, die am Vortag schon von Kohl‘s und JCPenney gekommen waren. Wegen eines gesenkten Gewinnausblicks rutschten die Papiere des Heimwerkerartikel- und Haushaltsgerätehändlers um knapp 11 Prozent ab.

Die Anteilsscheine von Target stiegen hingegen um deutliche 8,74 Prozent, nachdem der Discounter Gewinne und Umsätze im ersten Quartal des Geschäftsjahres gemeldet hatte, die die Erwartungen der Analysten übertrafen.

