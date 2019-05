Fußball: Caparros in kommender Saison nicht mehr Coach des FC Sevilla

Sevilla (APA/AFP) - Joaquin Caparros fungiert in der kommenden Saison nicht mehr als Trainer des spanischen Fußball-Spitzenclubs FC Sevilla. Wie der Club von Maximilian Wöber am Mittwoch bekanntgab, wird der 63-Jährige dem Profi-Team den Rücken kehren, dem Verein aber in einer anderen Funktion erhalten bleiben. Wer seine Nachfolge antritt, soll in den nächsten Tagen entschieden werden.

Caparros hatte nach dem Rauswurf von Pablo Machin im vergangenen März das Traineramt bei Sevilla übernommen. Im April berichtete er, dass er an chronischer Leukämie leide, aber trotzdem „ein normales Leben“ lebe. Unter Caparros beendete Sevilla die Spielzeit an der sechsten Stelle und ist damit für die Europa-League-Gruppenphase qualifiziert.