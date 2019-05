Prager Börse schließt erneut mit Verlusten

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Mittwoch den fünften Handelstag in Folge mit negativer Tendenz geschlossen. Der tschechische Leitindex PX fiel um 0,54 Prozent auf 1.042,68 Punkte. Das Handelsvolumen lag bei 0,38 (Vortag: 0,34) Mrd. tschechischen Kronen.

Das europäische Marktumfeld zeigte sich zur Wochenmitte überwiegend mit nur geringen Verlusten. Die Organisation für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) hat ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum in Tschechien gesenkt. In der am Dienstag vorgelegten Prognose geht die OECD von einem BIP-Wachstum von 2,6 Prozent im laufenden Jahr und von 2,5 Prozent im Jahr 2020 aus.

Am unteren Ende des Prager Leitindex ging die tschechische Notierung der Vienna Insurance Group (VIG) aus dem Handel. Sie verbilligte sich um 2,21 Prozent. Der österreichische Versicherungskonzern, der neben Wien auch in Prag börsenotiert ist, hat im ersten Quartal wie erwartet zwar einen höheren Vorsteuergewinn eingefahren. Allerdings verschlechterte sich der Schaden/Kosten-Satz gemessen an den Einnahmen durch die winterlichen Unwetter.

Auf der stärkeren Seite der Kurstafel führten die Anteilsscheine von Pegas Nonwovens den PX an. Die Papiere des Textilkonzerns verteuerten sich um 2,16 Prozent.

